Dönmez: "Değer temelli bir enerji sektörü için ARGE ekosistemini, kültürünü ve kurumsallaşmasını... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dönmez: 'Değer temelli bir enerji sektörü için ARGE ekosistemini, kültürünü ve kurumsallaşmasını... - Son Dakika

Dönmez: "Değer temelli bir enerji sektörü için ARGE ekosistemini, kültürünü ve kurumsallaşmasını...

6 saat önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması Plaket takdimi ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sheraton Hotel Ankara'da düzenlenen 4. Enerjide Ar-Ge Çalıştayı'nda konuştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması

Plaket takdimi ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sheraton Hotel Ankara'da düzenlenen 4. Enerjide Ar-Ge Çalıştayı'nda konuştu. (3)

Dönmez: Değer temelli bir enerji sektörü için ARGE ekosistemini, kültürünü ve kurumsallaşmasını...

Sheraton Otel, Fatih Dönmez, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 12:18 Kaynak: AA
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