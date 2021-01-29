Dönmez: "Demiryolu vasıtasıyla madenlerimizi daha kısa sürede dünya pazarlarıyla buluşturacağız" - Son Dakika

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, daha önce Çin'e deniz yoluyla gerçekleşen ihracatın 45 ila 60 gün sürdüğünü belirterek, bunun demir yoluyla artık 15-20 gün içinde yapılacağını söyledi.

Dönmez, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile katıldığı " Türkiye'den Çin'e Bor Madeni İhracat Treni Uğurlama Töreni"nde konuştu.

Eti Maden ve TCDD'nin iş birliğiyle Çin'e ilk bor ihracatının gerçekleştiğini vurgulayan Dönmez, 2020'de Türkiye'nin maden ihracatının altın hariç bir önceki yıla göre yüzde 1 azalarak 4,27 milyar dolar olduğunu kaydetti.

Dönmez, toplam 190 ülkeye ihracat yapıldığını belirterek, Türkiye'nin toplam ihracatında madenciliğin payının yaklaşık yüzde 2,75 seviyesinde olduğunu ifade etti.

Maden ihracatında en önemli kalemlerden birinin bor olduğunun altını çizen Dönmez, "Her türlü olumsuzluğa rağmen, 2020'de 1,73 milyon ton satışla dünya bor sektöründeki liderliğimizi sürdürdük. Küresel talebin yüzde 57'sini karşıladık. Eti Maden, bor sektöründe dünyada güvenilir ve sürdürülebilir tedarikçi olarak biliniyor." ifadelerini kullandı.

"Kuşak ve Yol Projesinde Türkiye kilit bir role sahip"

Dönmez, üretim kadar lojistik altyapısının da önemli olduğuna dikkati çekerek, üretilen malların en kısa sürede yurt içi ve yurt dışındaki pazarlara ulaştırılmasıyla rekabet gücünün artacağını belirtti.

Pekin'den Londra'ya kadar kesintisiz bir ticaret yolu oluşturmayı hedefleyen Kuşak ve Yol Projesinde, Türkiye'nin kilit bir role sahip olduğunu anımsatan Dönmez, "Son yıllarda demir yollarına yaptığımız yatırımlar bu projeyle birleşince, yaklaşık 40 milyon metrekarelik bir alanda 60'dan fazla ülke ve 4,5 milyarlık dünya nüfus hinterlandımıza girdi. Londra ve Pekin arasındaki networkün güçlenmesi, güzergah üzerinde yer alan yaklaşık 25 trilyon dolar büyüklüğündeki ülke ekonomilerinin daha da büyümesi, bizim için yeni fırsat pencereleri açıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Dönmez, bugün Türkiye'den Çin'e demir yoluyla ilk bor ihracatının gerçekleştiğine değinerek, şöyle devam etti:

"754 metre uzunluğunda, 42 konteyner yüklü trenimiz, Eskişehir Kırka'dan yola çıkan rafine bor ürünlerini Çin'in Xiyan şehrine 2 haftalık bir zaman diliminde ulaştıracak. İhracat trenimiz Türkiye parkurunu 2 Şubat'ta tamamlayacak. Daha sonra Bakü-Tiflis- Kars demir yolu üzerinden Xian şehrine ulaşacak. Türkiye'den Çin'e toplam 7 bin 792 kilometre yol kat edecek. Seyahat boyunca 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülkeden geçecek. Deniz yoluyla yaklaşık 45 ila 60 gün arasında gerçekleştirdiğimiz ihracatı demir yoluyla 15-20 gün içerisinde yapabileceğiz. Özellikle son dönemde deniz yoluyla yapılan sevkiyatlarda yükselme trendi devam eden navlunlara karşı TCDD'nin yaptığı yurt dışı taşımacılık yeni bir alternatif ve önemli bir fırsat imkanı doğuruyor bizler için. Süreden tasarruf edebileceğimiz bir süreç. Sadece bizim açımızdan değil, ihracat yaptığımız pazarlar açısından da ciddi bir kazanım olacak."

Çin'e maden ihracatı

Çin'in Türkiye'nin Uzak Doğu'daki en büyük ihracat rotası olduğuna dikkati çeken Dönmez, 2020'de Çin'e 5,8 milyon ton maden ihracatı yapıldığını ifade etti.

Türkiye'nin borda Çin pazarında güçlü üreticilerden biri olduğuna işaret eden Dönmez, şunları kaydetti:

"Eti Maden'in Uzak Doğu pazarında yaklaşık 1 milyon tona ulaşan satış rakamı var. Bu rakamın yüzde 60 ila 70'lik bölümünü, yani yılda 600 ila 700 bin tonluk bor ürünleri satışını Çin'e yapıyoruz. Eti Maden'in bölge pazarında Çin, ilk sırada yer alıyor. Eti Maden'in Çin pazarından bu yılın ilk dört ayı için aldığı 400 bin tonluk sipariş miktarı, 2021'de de Çin'deki pazar payımızın artarak, liderliğimizin güçlü bir şekilde süreceğine işaret ediyor. Sadece Çin değil, Asya pazarının genelinde ciddi bir büyüme potansiyelimiz var. Bugünkü iş birliğimizle Uzak Doğu pazarına ihracatımızı inşallah çok kısa bir sürede daha yukarılara çekeceğiz."