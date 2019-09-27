Son Dakika Haberleri: Dönmez: Doğal gaz fiyatlarında kısa vadede değişiklik olmayacak
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Dönmez: Doğal gaz fiyatlarında kısa vadede değişiklik olmayacak

1 saat önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, vatandaşların deprem sonrasında alacağı küçük önlemlerle kendilerini büyük bir tehditten kurtarmış olacaklarını söyledi.

Dönmez: Doğal gaz fiyatlarında kısa vadede değişiklik olmayacak, System.String[]

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, vatandaşların deprem sonrasında alacağı küçük önlemlerle kendilerini büyük bir tehditten kurtarmış olacaklarını söyledi.

Fatih Dönmez, Deprem, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 02:46 
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