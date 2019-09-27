Dönmez: Doğal gaz fiyatlarında kısa vadede değişiklik olmayacak
1 saat önce
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, vatandaşların deprem sonrasında alacağı küçük önlemlerle kendilerini büyük bir tehditten kurtarmış olacaklarını söyledi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, vatandaşların deprem sonrasında alacağı küçük önlemlerle kendilerini büyük bir tehditten kurtarmış olacaklarını söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 02:46
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