Dönmez: "Fatih sondaj gemimiz, Karadeniz'deki ilk sondajına 15 Temmuz'da Tuna-1 lokasyonunda...
Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi "Fatih"in, sondaj faaliyetleri gerçekleştirmek üzere törenle Karadeniz'e uğurlanıyor.
Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi "Fatih"in, sondaj faaliyetleri gerçekleştirmek üzere törenle Karadeniz'e uğurlanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 29.05.2020 06:18 Kaynak: AA
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