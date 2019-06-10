Dönmez: Fatih sondaj gemisinin faaliyetleri devam ediyor
5 saat önce
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Fatih gemimizde çalışan personelimize karşı çıkarıldığı iddia edilen tutuklama tehdidi karşısında faaliyetlerimiz hiçbir aksamaya mahal vermeden devam etmektedir.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 07:58
Dönmez, "Fatih
gemimizde çalışan personelimize karşı çıkarıldığı iddia edilen tutuklama tehdidi karşısında faaliyetlerimiz hiçbir aksamaya mahal vermeden devam etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.
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