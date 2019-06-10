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Dönmez: Fatih sondaj gemisinin faaliyetleri devam ediyor

5 saat önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Fatih gemimizde çalışan personelimize karşı çıkarıldığı iddia edilen tutuklama tehdidi karşısında faaliyetlerimiz hiçbir aksamaya mahal vermeden devam etmektedir.

Dönmez: Fatih sondaj gemisinin faaliyetleri devam ediyor, System.String[]
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Fatih gemimizde çalışan personelimize karşı çıkarıldığı iddia edilen tutuklama tehdidi karşısında faaliyetlerimiz hiçbir aksamaya mahal vermeden devam etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 07:58 
Fatih Dönmez, Fatih, Ekonomi
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