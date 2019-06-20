Son Dakika Haberleri: Dönmez: GKRY adanın tamamını ilgilendiren hiçbir konuda karar alamaz
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Dönmez: GKRY adanın tamamını ilgilendiren hiçbir konuda karar alamaz

1 saat önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Güney Kıbrıs Rum Kesimi adanın tamamını ilgilendiren hiçbir konuda karar alamaz, söz sahibi bile olamaz." dedi.

Dönmez: GKRY adanın tamamını ilgilendiren hiçbir konuda karar alamaz, System.String[]
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Güney Kıbrıs Rum Kesimi adanın tamamını ilgilendiren hiçbir konuda karar alamaz, söz sahibi bile olamaz." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 03:08 
Kıbrıs Rum Kesimi, Fatih Dönmez, Güney, Ekonomi
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