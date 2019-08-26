Dönmez: "Herkes bilsin ki Doğu Akdeniz tüm Türkiye'nin ortak meselesidir Millet olarak dün...
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Dönmez: "Herkes bilsin ki Doğu Akdeniz tüm Türkiye'nin ortak meselesidir Millet olarak dün buradaydık, bugün de buradayız ve yarın da burada olacağız"
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 11:52 Kaynak: AA
Dönmez: "Herkes bilsin ki Doğu Akdeniz tüm Türkiye'nin ortak meselesidir Millet olarak dün buradaydık, bugün de buradayız ve yarın da burada olacağız"
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