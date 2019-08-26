Son Dakika Haberleri: Dönmez: "Herkes bilsin ki Doğu Akdeniz tüm Türkiye'nin ortak meselesidir Millet olarak dün...
Son Dakika Ekonomi Haber

Dönmez: "Herkes bilsin ki Doğu Akdeniz tüm Türkiye'nin ortak meselesidir Millet olarak dün...

1 saat önce

Dönmez: "Herkes bilsin ki Doğu Akdeniz tüm Türkiye'nin ortak meselesidir Millet olarak dün buradaydık, bugün de buradayız ve yarın da burada olacağız"

Dönmez:

Dönmez: "Herkes bilsin ki Doğu Akdeniz tüm Türkiye'nin ortak meselesidir Millet olarak dün buradaydık, bugün de buradayız ve yarın da burada olacağız"

Doğu Akdeniz, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 11:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Dönmez'den çok net Doğu Akdeniz mesajı: Haklı davamızdan geri dönmeyeceğiz
Rus Dışişleri Bakanı Lavrov: Türkiye ile yapılan anlaşma ihlal edilmedi Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'güvenli bölge' açıklaması: Çok yakında kara birliklerimiz girecek İran: Tankeri sattık, nereye gideceğine sahibi karar verecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.8.2019 13:09:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dönmez: "Herkes bilsin ki Doğu Akdeniz tüm Türkiye'nin ortak meselesidir Millet olarak dün...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]