Dönmez, Kılıçdaroğlu'nu yalanladı: "Elektriği kesik abone sayısı 278 bin" - Son Dakika
Üye Girişi

Dönmez, Kılıçdaroğlu'nu yalanladı: "Elektriği kesik abone sayısı 278 bin"

22.04.2022 14:02
Dönmez, Kılıçdaroğlu'nu yalanladı: "Elektriği kesik abone sayısı 278 bin"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dile getirdiği, "4 milyon hanenin elektriği kesik" ifadelerinin algı, manipülasyon ve çarpıtma olduğunu savunarak, "Bugün itibarıyla tüm abone gruplarında elektriği kesik abone...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dile getirdiği, "4 milyon hanenin elektriği kesik" ifadelerinin algı, manipülasyon ve çarpıtma olduğunu savunarak, "Bugün itibarıyla tüm abone gruplarında elektriği kesik abone sayısı 278 bindir" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 3 ay önce elektrik faturalarına gelen zamlara tepki olarak elektrik faturasını ödemeyeceğini söylemişti. Dün, Kılıçdaroğlu'nun elektriği söz konusu faaliyeti sonucunda kesilmişti. Kılıçdaroğlu ise bu eylemi gerçekleştirmesinin sebebinin elektriğinin kesik olduğunu iddia ettiği 4 milyon haneye dikkat çekmek için olduğunu belirtmişti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kılıçdaroğlu'nun iddialarına sosyal medya hesabından şu şekilde cevap verdi:

"Kılıçdaroğlu'nun bugün 4 milyon hanenin elektriği kesikmiş gibi oluşturmaya çalıştığı söylem algıdır, manipülasyondur, çarpıtmadır. Bugün itibarıyla tüm abone gruplarında elektriği kesik abone sayısı 278 bindir. Bu da toplam abone içinde yüzde 0.6'dır."

(Mustafa Cenik/İHA)

YORUMLAR
500
Dönmez, Kılıçdaroğlu'nu yalanladı: 'Elektriği kesik abone sayısı 278 bin' Dönmez, Kılıçdaroğlu'nu yalanladı: 'Elektriği kesik abone sayısı 278 bin' Bakan Dönmez, elektriği kesik abone sayısının toplam içindeki oranının yüzde 0,6 olduğunu bildirdi Bakan Dönmez, elektriği kesik abone sayısının toplam içindeki oranının yüzde 0,6 olduğunu bildirdi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektriği kesik abone sayısının toplam içindeki oranının yüzde 0,6 olduğunu bildirdi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektriği kesik abone sayısının toplam içindeki oranının yüzde 0,6 olduğunu bildirdi

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Fatih Dönmez, Enerji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dönmez, Kılıçdaroğlu'nu yalanladı: 'Elektriği kesik abone sayısı 278 bin' - Son Dakika


Son Dakika
14:17 Erdoğan'dan, Pençe-Kilit Operasyonu açıklaması: 3 şehidimiz var, 45 terörist etkisiz hale getirildi
13:58 Kılıçdaroğlu'nun elektriği kesildi, Bakan Dönmez kesinti yapılan hane sayısını açıkladı: 268 bin
13:55 Daha önce 'eskort' demişti, şimdi telefon hacklenme iddiası gündeme geldi: Yiğit Marcus Aral ile Şevval Şahin arasında resmen savaş var
13:52 Boşanma aşamasındaki eşini tabancayla başından vurarak öldüren caninin savunması pes dedirtti: Barışma isteğimi reddetti
13:47 Fenerbahçe Ozan Tufan defterini kapattı! Beşiktaş ile anlaşmaya varıldı
13:29 "Maske zorunluluğu kalkıyor mu?" sorusuna Bakan Koca'dan yanıt: Bu konuda çok detay vermeyeyim
12:48 BTP'nin genç lideri CHP'den milletvekili adayı olmaya nasıl bakıyor? BTP: Biz kız eviyiz, teklifleri değerlendiririz
12:40 Evlenecekleri konuşulan Aslı Enver ve Önder Öztarhan çiftinden ayrılık haberi geldi!
12:29 Muslera'nın aldığı teklif Galatasaray'da moral bozdu! Meksika'ya gidebilir!
11:57 Mariupol'de kontrolü sağlayan Rusya yeni hedefi açıkladı: Ülkenin güneyini de ele geçireceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2022 14:24:11. #1.13#
SON DAKİKA: Dönmez, Kılıçdaroğlu'nu yalanladı: "Elektriği kesik abone sayısı 278 bin" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement