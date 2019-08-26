Dönmez: "KKTC ve Kıbrıs Türklerini yok sayan ve 'Enerjide Enosis' başlığıyla kurulan sözde...
58 dakika önce
Dönmez: "KKTC ve Kıbrıs Türklerini yok sayan ve 'Enerjide Enosis' başlığıyla kurulan sözde ittifaklara da asla göz yummayacağız."
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 12:06 Kaynak: AA
Dönmez: "KKTC ve Kıbrıs Türklerini yok sayan ve 'Enerjide Enosis' başlığıyla kurulan sözde ittifaklara da asla göz yummayacağız."
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