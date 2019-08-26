Son Dakika Haberleri: Dönmez: "KKTC ve Kıbrıs Türklerini yok sayan ve 'Enerjide Enosis' başlığıyla kurulan sözde...
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Dönmez: "KKTC ve Kıbrıs Türklerini yok sayan ve 'Enerjide Enosis' başlığıyla kurulan sözde...

25 dakika önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "KKTC ve Kıbrıs Türklerini yok sayan ve 'Enerjide Enosis' başlığıyla kurulan sözde ittifaklara da asla göz yummayacağız."

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "KKTC ve Kıbrıs Türklerini yok sayan ve 'Enerjide Enosis' başlığıyla kurulan sözde ittifaklara da asla göz yummayacağız."

Fatih Dönmez, Kıbrıs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 12:30 Kaynak: AA
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