Dönmez: "Madencilik dünyanın en eski sektörlerinden birisidir" - Son Dakika

Dönmez: "Madencilik dünyanın en eski sektörlerinden birisidir"
04.12.2020 16:05
Toplantının yapıldığı salon ve katılımcılar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in video konferans yöntemiyle toplantıya katılması Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Dünya Madenciler Günü dolayısıyla...
Toplantının yapıldığı salon ve katılımcılar
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in video konferans yöntemiyle toplantıya katılması
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Dünya Madenciler Günü dolayısıyla Maden Sanayii İşverenleri Sendikasınca düzenlenen "Madencilik ve Milli Ekonomi Zirvesi"ne video konferans aracılığıyla katıldı. (1)
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