Dönmez: "Merkez üssüne yakın 22 trafo merkezimiz devre dışı kalmıştı.
2 saat önce
Dönmez: "Merkez üssüne yakın 22 trafo merkezimiz devre dışı kalmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 05:06 Kaynak: AA
Dönmez: "Merkez üssüne yakın 22 trafo merkezimiz devre dışı kalmıştı. 18'i an itibarıyla devreye alındı, 4'ü de çok kısa sürede devreye alınacak."
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