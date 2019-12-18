Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in kürsüye gelişi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sheraton Hotel Ankara'da düzenlenen 4. Enerjide Ar-Ge Çalıştayı'nda konuştu. (1)