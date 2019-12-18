Dönmez: "Ortak bir mutabakatla Türkiye'nin enerji Arge Stratejisini hep birlikte inşa edeceğiz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dönmez: 'Ortak bir mutabakatla Türkiye'nin enerji Arge Stratejisini hep birlikte inşa edeceğiz' - Son Dakika

Dönmez: "Ortak bir mutabakatla Türkiye'nin enerji Arge Stratejisini hep birlikte inşa edeceğiz"

7 saat önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in kürsüye gelişi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sheraton Hotel Ankara'da düzenlenen 4. Enerjide Ar-Ge Çalıştayı'nda konuştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in kürsüye gelişi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sheraton Hotel Ankara'da düzenlenen 4. Enerjide Ar-Ge Çalıştayı'nda konuştu. (1)

Dönmez: Ortak bir mutabakatla Türkiye'nin enerji Arge Stratejisini hep birlikte inşa edeceğiz

Sheraton Otel, Fatih Dönmez, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 11:07 Kaynak: AA
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