Son Dakika › Güncel › Dönmez: 'Ortak bir mutabakatla Türkiye'nin enerji Arge Stratejisini hep birlikte inşa edeceğiz' - Son Dakika
Dönmez: "Ortak bir mutabakatla Türkiye'nin enerji Arge Stratejisini hep birlikte inşa edeceğiz"
7 saat önce
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in kürsüye gelişi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sheraton Hotel Ankara'da düzenlenen 4. Enerjide Ar-Ge Çalıştayı'nda konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 11:07 Kaynak: AA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in kürsüye gelişi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sheraton Hotel Ankara'da düzenlenen 4. Enerjide Ar-Ge Çalıştayı'nda konuştu. (1)
Son Dakika CHP'li vekilin Melih Gökçek'le ilgili, "Masöz tutuyor" sözleri Meclis'i karıştırdı Dolar son 2 ayın en yüksek seviyesinden işlem görüyor Konya'da aniden ortaya çıkan kötü koku, vatandaşları telaşlandırdı! Bir süre önce eşinden boşanan kadın evinde ölü bulundu