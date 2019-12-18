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Dönmez: "Petrol ve doğalgaz arama ve üretim ruhsatlandırma çalışmalarını başlatacağız"
6 saat önce
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 12:26 Kaynak: AA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, gazetecilerin sorularını yanıtladı.(2)
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