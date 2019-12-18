Dönmez: "Petrol ve doğalgaz arama ve üretim ruhsatlandırma çalışmalarını başlatacağız" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dönmez: 'Petrol ve doğalgaz arama ve üretim ruhsatlandırma çalışmalarını başlatacağız' - Son Dakika

Dönmez: "Petrol ve doğalgaz arama ve üretim ruhsatlandırma çalışmalarını başlatacağız"

6 saat önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, gazetecilerin sorularını yanıtladı.(2)

Dönmez: Petrol ve doğalgaz arama ve üretim ruhsatlandırma çalışmalarını başlatacağız

Fatih Dönmez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 12:26 Kaynak: AA
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