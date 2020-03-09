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Dönmez: "Son yüzyıldır elektrik hayatımızı önemli oranda değiştirdi, etkiledi ve kolaylaştırdı"
6 saat önce
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TESAB 16. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 05:35 Kaynak: AA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması
Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TESAB 16. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu. (3)
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