Son Dakika Haberleri: Dönmez: "Tüm Ülkeler Daha Kapalı Daha Güvenli Sistemlere Doğru Yöneliyorlar"

Dönmez: "Tüm Ülkeler Daha Kapalı Daha Güvenli Sistemlere Doğru Yöneliyorlar"

1 saat önce

-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıklamaları ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu.

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıklamaları ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 10:57 Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Fatih Dönmez, Güncel
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