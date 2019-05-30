Son Dakika Haberleri: Dönmez: "Türkiye yenilenebilir enerjide kendine özgü bir başarı hikayesi yazdı"
Son Dakika Ekonomi Haber

Dönmez: "Türkiye yenilenebilir enerjide kendine özgü bir başarı hikayesi yazdı"

1 saat önce

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması ANKARA - Rüzgar Enerjisine Dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA RES-2) ve Bağlantı Kapasitelerinin Tahsisine İlişkin Yarışmalar Programı'nın ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıklamalarda bulundu.

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması ANKARA - Rüzgar Enerjisine Dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA RES-2) ve Bağlantı Kapasitelerinin Tahsisine İlişkin Yarışmalar Programı'nın ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıklamalarda bulundu.(2)
Dönmez: Türkiye yenilenebilir enerjide kendine özgü bir başarı hikayesi yazdı
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 02:12 Kaynak: AA
Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Motorine indirim geldi ancak pompaya yansımayacak TMSF, Yunus Emre Termik Santrali'ni satışa çıkarıyor EPGİS akaryakıttaki indirimlerin ne zaman pompaya yansıyacağını açıkladı İhtisas gerektiren alanlarda özel mahkemeler kurulacak

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.5.2019 16:07:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dönmez: "Türkiye yenilenebilir enerjide kendine özgü bir başarı hikayesi yazdı"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]