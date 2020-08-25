Dönmez ve Yalçın, paraşütçüleri ziyaret etti - Son Dakika

Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez ve Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Ali Dağı Yamaç Paraşütü Türkiye Mesafe Şampiyonası'na katılan sporcuları ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Dönmez ve Yalçın paraşütçüleri ziyaret ederek şampiyonada başarı diledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yalçın, Ali Dağı'nın hava sporları açısından Türkiye'nin önemli merkezlerinden biri olduğunu belirtti.

Bu tür etkinliklerin önemli olduğunu anlatan Yalçın, "Ali Dağı'nda yapılan her türlü havacılık aktivitesi bizim için bir gurur. Bir spora gönül vermek önemli ama hava sporlarına gönül vermek ve bunun disiplinine tabi olmak başka bir şey olsa gerek. Bu sporun heyecanını yaşamak ayrı bir keyif. O nedenle sizi tebrik ediyorum ve başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaymakam Dönmez de şampiyonada emeği geçenleri tebrik ederek sporculara başarılar diledi.