Son dakika haber | Bakan Dönmez: "Gazın ya da elektriğin ticarileştiği, alınıp satıldığı bir borsa haline gelmeyi hedefliyoruz"
10.12.2020 23:36
Bir son dakika haberine göre TBMM Genel Kurulu 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması ANKARA - TBMM Genel Kurulu'nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri sürüyor.
TBMM Genel Kurulu
2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması ANKARA - TBMM Genel Kurulu'nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri sürüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, görüşmelere katılarak konuşma yaptı.
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