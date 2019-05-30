Dönmez: "Yerli ve yabancı firmaların göstermiş olduğu ilgi Türkiye'nin ekonomik olarak ne kadar...
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- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması ANKARA - Rüzgar Enerjisine Dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA RES-2) ve Bağlantı Kapasitelerinin Tahsisine İlişkin Yarışmalar Programı'nın ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 02:13 Kaynak: AA
- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
'in konuşması ANKARA - Rüzgar Enerjisine Dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA RES-2) ve Bağlantı Kapasitelerinin Tahsisine İlişkin Yarışmalar Programı'nın ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıklamalarda bulundu. (1)
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