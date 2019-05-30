Son Dakika Haberleri: Dönmez: "Yerli ve yabancı firmaların göstermiş olduğu ilgi Türkiye'nin ekonomik olarak ne kadar...
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Dönmez: "Yerli ve yabancı firmaların göstermiş olduğu ilgi Türkiye'nin ekonomik olarak ne kadar...

1 saat önce

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması ANKARA - Rüzgar Enerjisine Dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA RES-2) ve Bağlantı Kapasitelerinin Tahsisine İlişkin Yarışmalar Programı'nın ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıklamalarda bulundu.

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması ANKARA - Rüzgar Enerjisine Dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA RES-2) ve Bağlantı Kapasitelerinin Tahsisine İlişkin Yarışmalar Programı'nın ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıklamalarda bulundu. (1)
Dönmez: Yerli ve yabancı firmaların göstermiş olduğu ilgi Türkiye'nin ekonomik olarak ne kadar...
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 02:13 Kaynak: AA
Fatih Dönmez, Ekonomi
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