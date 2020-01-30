Donmuş nehre düşen köpeği böyle kurtardı - Son Dakika

Rusya'da donmuş nehre düşen köpeği gören bir adam, üstündekileri çıkarak soğuk suya atladı. O görüntüler sosyal medyada yoğun ilgi çekerken, yapılan yorumlarda köpeğin kurtarıcısı tebrik edildi.

Olay, Rusya'nın Astrahan kentinde meydana geldi. Yılın bu zamanları donan İdil Nehri'ne düşen bir sokak köpeğini gören adam, üstündeki giysileri çıkararak suya girdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, adamın soğuk suya girdiği, bir buz kütlesine tutunmuş olan köpeği bacağından tutarak kıyıya çektiği görüldü.

Görüntüler, sosyal medyada çok sayıda beğeni alırken, köpeği kurtaran adam sosyal medya kullanıcıları tarafından yapılan yorumlarda kahraman ilan edildi.

Görüntü Dökümü

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-Adamın suya girme anı

-Köpeği bacağından tutması

-Köpeği kıyıya götürmesi

-Çevredekilerin köpeği alması

-Detaylar