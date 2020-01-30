Donmuş suya düşen genç kızı zor kurtardılar - Son Dakika
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Donmuş suya düşen genç kızı zor kurtardılar

6 saat önce

ABD'nin Michigan eyaletinde rıhtımda balık tutan genç kız aniden dengesini kaybederek donmuş suya düştü.

Donmuş suya düşen genç kızı zor kurtardılar, System.String[]

ABD'nin Michigan eyaletinde rıhtımda balık tutan genç kız aniden dengesini kaybederek donmuş suya düştü. Polisin hızlı hareket etmesi sayesinde genç kız sudan çıkartıldı.

Michigan eyaletinin Harrison Township kentinde rıhtımda balık tutan genç kız aniden dengesini kaybederek yüzeyi donmuş suya düştü. Kızın çığlıklarını duyan bir arkadaşı hemen polisi aradı ve çevredeki iki balıkçı, genç kızı sudan çekmeye çalıştı. Yaklaşık olarak 15 dakika suyun içinde kalan genç kızın tüm vücudu uyuştuğu için başarılı olamadılar. Polisin gelmesiyle genç kız sudan kurtarıldı ve hastaneye götürüldü. Polis açıklama yaparak, insan bedeni donmuş bir suya düştüğünde, 10 dakika sonra kendini kurtaramayacak duruma geldiğini belirterek uyarı yayınladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Polis kamerasından olay yerine doğru görüntüler

Rıhtımın sonunda üstü buz tutmuş suyun içinde genç kız

Genç kızın sudan çekilmesi


Amerika Birleşik Devletleri, Michigan, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 09:40 Kaynak: DHA
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