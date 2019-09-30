Son Dakika Haberleri: "Donör Ol, Umut Ol" kampanyasına yoğun ilgi
Son Dakika Güncel Haber

"Donör Ol, Umut Ol" kampanyasına yoğun ilgi

24 dakika önce

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi çalışanları, muhtarlar,meclis üyeleri ve ilçe esnafı Kızılay'ın başlattığı kan ve kök hücre bağışı kampanyasına destek verdi.

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi çalışanları, muhtarlar,meclis üyeleri ve ilçe esnafı Kızılay'ın başlattığı kan ve kök hücre bağışı kampanyasına destek verdi.


Mezitli Belediyesi ve Kızılay iş birliği ile "Donör Ol, Umut Ol" sloganlı kök hücre ve kan bağışı kampanyası başladı. Mezitli Belediyesi Ana Hizmet Binası girişinde oluşturulan alanda kan vermek için sıraya giren belediye çalışanları, muhtarlar, meclis üyeleri ve ilçe esnafı bağışta bulunmak için uzun kuyruklar oluşturarak kampanyaya yoğun ilgi gösterdi. Kampanyaya CHP Parti Meclis üyesi ve Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel ve Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da katılarak destek oldu. Kampanyayla ilgili konuşan Başkan Tarhan, kan veren personel, muhtarlar, meclis üyeleri ve vatandaşlara duyarlı olmalarından dolayı teşekkür etti. Tüm Mezitlilileri kampanyaya destek olmaya çağıran Tarhan, "Türkiye genelinde 550 bin gönüllüye ulaşmış durumda olan Türk Kızılay'na Mezitli Belediyesi olarak her fırsatta desteğimizi sağlıyoruz. Göreve geldiğimiz günden beri belediye personellerimiz ile birlikte kan ve kök hücre bağışına katkı sunuyoruz. Kızılay'ın daha önce eski belediye binamızın önünde başlatılan ve bugünümüze kadar devam eden çalışmalarına ilçe halkımız oldukça yoğun ilgi gösteriyor. Mezitli halkının ne kadar duyarlı olduğunu böylelikle görmüş bulunuyoruz. Mersin Kızılay Kan Merkezi yıllık 75 bin ünite kan bağışı alarak bu ihtiyacı karşılamaya çalışmaktadır. Bu sayı tabi ki yeterli değil. 15 dakika gibi kısa bir sürede kan bağışımızı yapabiliyoruz. Televizyona, telefona, selfie çekmeye ayırdığımız zamanı lütfen kan bağışına ayıralım ve hayat kurtaralım. Bugün yaptığımız etkinliğe personelimiz, meclis üyelerimiz, muhtarlarımız ve ilçe esnafımız yoğun ilgi gösterdi. Herkese çok teşekkür ediyorum. Burada oluşturduğumuz farkındalığın tüm toplumumuza yayılmasını diliyoruz" dedi.


Kan veren belediye personeli ve vatandaşlara soda ve kurabiye ikram edildi. - MERSİN

Mezitli, Kızılay, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 03:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Ankara'da halk otobüsü durağa çarptı! Olay yerinden ilk görüntüler
Evli ve çocuklu asgari ücretlilerin maaşları, vergi diliminden dolayı bu aydan itibaren eksik yatacak Son dakika: Otobüs durağa girdi: 3 kişi hayatını kaybetti İstanbul halkının isyan ettiren metrobüs çilesinin nedeni belli oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2019 15:32:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Donör Ol, Umut Ol" kampanyasına yoğun ilgi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]