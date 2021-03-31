Dont Mahallesi'nin künk minaresi - Son Dakika

Dont Mahallesi'nin künk minaresi

31.03.2021 12:13
Dont Mahallesi'nin künk minaresi, System.String[]

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesine bağlı, ismiyle dikkat çeken Dont Mahallesi'nde özel mülkiyetteki mescidin, genellikle su iletim hatlarında, atık su iletiminde kullanılan künklerle yapılan minaresi dikkat çekiyor.

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesine bağlı, ismiyle dikkat çeken Dont Mahallesi'nde özel mülkiyetteki mescidin, genellikle su iletim hatlarında, atık su iletiminde kullanılan künklerle yapılan minaresi dikkat çekiyor.

Seydikemer ilçesine bağlı, Fethiye-Antalya karayolunun 60 ve 65'inci kilometreleri arasında yer alan ve tatil için Fethiye-Kaş bölgelerine gidenlerin gördükleri tabela karşısında büyük şaşkınlık yaşadığı Dont Mahallesi'nde, hemen yol kenarında özel bir mülkiyete ait mescidin minaresi de şaşırtıyor. Büyükşehir Yasası sonrası köyden mahalleye dönüşen Dont Mahallesi'nde, karayolu kenarında yaklaşık 10 gün önce Üzeyir Güçlü tarafından satın alınan 2 dönümlük arazide, lokanta ve bir mescit bulunuyor. Mescide ait minare ise su iletim hatlarında, özellikle atık su iletiminde kullanılan künk veya büz olarak da adlandırılan betondan yapılmış su borularından oluşuyor.

ÖZEL MÜLKİYETTE MESCİTİçinde lokanta ve mescit bulunan araziyi yaklaşık 10 gün önce satın aldığını belirten Üzeyir Güçlü, minarenin yapımında büz kullanıldığını belirterek, "20-25 yıl önce yapılmış galiba. İçme suyu için kullanılan büzlerden yapılmış. İçerisi mescit olarak kullanılıyor yıllardır. Köylüleri çağırıyorlar, hoca bulunuyor parasıyla ve namaz kıldırıyor" dedi.İLK SAHİBİ YAPTIRMIŞBu minareyi mekanın ilk sahibinin yaptırdığını anlatan Güçlü, "Burada namaz kılınsın, bu bölgedeki kişiler mağdur olmasın diye hayır için yaptırıyor. Benim bildiğim 25 yıl olmuştur. Biz de bu saatten sonra değerlendireceğiz, elimizden gelen bir imkan varsa hayra vesile olabileceksek, güzel yeni bir minare yapılabilir. Mülkiyet bizim, isteriz ve niye olmasın, yeni bir minare yapabiliriz" diye konuştu.DONT TABELASINI GÖREN ŞAŞIRIYORDont Mahallesi'ndeki ilginç minareyle ilgili muhtar vekili Ramazan İlik, buranın özel mülkiyette bir mescit olduğunu, köy içinde ise iki camileri bulunduğunu kaydetti. Mescidi daha önceki lokantacının yaptırdığını, ama zamanını bilmediğini söyleyen İlik, "Şimdi yeni alan arkadaşımız düzeltir mi bilmiyorum" dedi.Mahalle hakkında da bilgi veren İlik, çok eski yıllarda ismi Dont iken, sonradan Esenköy olarak değiştirildiği ve yeniden Dont ismini aldığını kaydetti. Nüfusun 450-500 civarında olduğunu belirten İlik, "Meşhur testimiz var köyümüze özgü, buzdolapları yokken eskiden vatandaş suyunu testisine koyup içermiş. Köyümüz güzel ve Dont tabelasını görenler şaşırıyor. Fotoğraf çekmek için duruyorlar" dedi.DİNİ VE MANEVİ KÜLTÜRE AYKIRIUluslararası Strateji Kalkındırma Araştırma Derneği (USKAD) Başkanı da olan mimar Cemil Karabayram, bu minarenin bu şekilde yapılmasının dini ve manevi kültüre aykırı olduğunu belirterek, "Ancak burası özel mülkiyet ve kamu eliyle yapılmadığı belli, geçmiş yıllarda yapılmış. Yeni bir şahsın da mülkiyetine geçmiş. Tabi geçmişte yapılan bu mimari kütleleri bizim mimari ve manevi yapılarımıza aykırı. Çünkü bu tür minareleri, kimlikli yapıları inşa ederken bunların kültürüne çok dikkat edilmesi gerekiyor" dedi.Minarenin yeniden yapımıyla ilgili dernek olarak her zaman desteğe hazır olduklarını da belirten Karabayram, "Hem proje hem de manevi ve maddi boyutta destek sağlamaya çalışırız. Kesinlikle bu tür minareler yapılırken, özellikle şahıs mülkiyetinde Diyanet İşleri'nin bu konuda gerekli tebliğleri var ve bunlarla ilgili proje ölçekleri var, bunların dışına çıkılmaması gerekir. İnşallah en kısa zamanda da bu mimari kütleyi kaldırırlar" diye konuştu.

200 asırlık geçmişi olan mahallenin adı yaklaşık 25 yıl önce Esenköy olarak değiştirildiği, 5 Şubat 2015 tarihli Seydikemer Belediye Meclisi kararıyla mahalleye yeniden Dont adı verildiği belirtildi. Mahallede az sayıda da olsa yabancı yerleşim de bulunuyor. Dont tabelası Fethiye-Kaş taraflarına giden tatilcilerin büyük ilgisini çekiyor. Dont tabelasıyla çekilen fotoğraflar sosyal medyada paylaşılıyor.


Dont Mahallesi'nin künk minaresi
Dont Mahallesi'nin künk minaresi
Dont Mahallesi'nin künk minaresi
Dont Mahallesi'nin künk minaresi
Dont Mahallesi'nin künk minaresi
Dont Mahallesi'nin künk minaresi
Dont Mahallesi'nin künk minaresi
Dont Mahallesi'nin künk minaresi
Dont Mahallesi'nin künk minaresi
Dont Mahallesi'nin künk minaresi
Dont Mahallesi'nin künk minaresi
Dont Mahallesi'nin künk minaresi

Seydikemer, Antalya, Fethiye, Mescit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Dont Mahallesi'nin künk minaresi - Son Dakika


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