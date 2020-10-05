Donuk Fırıncılık Ürünleri TSE Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi ile tescillendi - Son Dakika

Donuk Fırıncılık Ürünleri TSE Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi ile tescillendi

Türkiye'de ilk defa sadece donuk unlu mamül üretimi gerçekleştiren Donuk Fırıncılık Ürünleri, gıda güvenliği ve hijyen uygulamalarıyla TSE-Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi almaya hak kazandı.

Donuk Fırıncılık Ürünleri TSE Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi ile tescillendi, System.String[]

Türkiye'de ilk defa sadece donuk unlu mamül üretimi gerçekleştiren Donuk Fırıncılık Ürünleri, gıda güvenliği ve hijyen uygulamalarıyla TSE-Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi almaya hak kazandı.

YILDIZ Holding çatısı altında faaliyet gösteren, SuperFresh 7/24 Fırından ve Ülker Marifet markalarıyla bilinen donuk unlu mamül sektörünün öncü üreticisi Donuk Fırıncılık Ürünleri, Covid-19 tedbirleri kapsamında üretim tesislerinde alınması gereken tüm önlemleri eksiksiz şekilde tamamlayarak, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) uzmanları tarafından verilen Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi'ni almaya hak kazandı.

Tedarik aşamasından son ürün sevkiyatına kadar tüm önlemler alındı

Kurulduğu ilk günden bu yana üretim süreci standartlarını; tedarik aşamasından ev dışı tüketim kanalları ve son tüketiciye kadar detaylı bir şekilde kontrol altında tutan Donuk Fırıncılık Ürünleri'nin Genel Müdürü Ilgın Hasırcıoğlu, "Donuk Fırıncılık Ürünleri olarak Türkiye'nin ilk 'sadece donuk' unlu mamül üretimini gerçekleştiriyoruz. Yüksek teknolojiye sahip üretim tesisimizle sektördeki liderliğimizi korurken, hammadde alımından son ürün sevkiyatına kadar kalite kontrol süreçlerini yüksek standartlar çerçevesinde gerçekleştiriyoruz. Dünyayı etkisi altına alan korona virüsle mücadele kapsamında Donuk Fırıncılık Ürünleri üretim tesislerinde tüm yasal gereklilikler, ulusal ve uluslararası otoritelerin tavsiyelerine uygun şekilde ilk günden itibaren uygulanıyor. Resmi denetimler sonrasında TSE Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi'ne sahip olmak Donuk Fırıncılık Ürünleri'nin gıda güvenliği alanındaki başarısını bir kez daha tescilledi" dedi.

Donuk Fırıncılık Ürünleri hakkında

Donuk Fırıncılık Ürünleri, 2014 yılında kurulan fabrikası ile Türkiye'nin öncü donuk unlu mamul üreticisidir. Ev dışı tüketim ve perakende sektörlerine hizmet veren DFU, seçkin iş ortaklarının ihtiyaçlarına en üst kalite seviye ve standartlarda çözüm sunmaktadır. Ekmek, simit, poğaca, kruvasan, çörek, kek, kurabiye basta olmak üzere ürün gamında 250'den fazla ürünle sektöre yön vermeye devam etmektedir. Her türlü teknolojide (donuk hamur, fermente donuk hamur, yarı pişmiş, yüzde 80 pişmiş, tam pişmiş) ve müşterinin/tüketicinin talep ettiği son ürünün özelliklerine göre esneyebilen; endüstriyelliği artizanlıkla harmanlayan DFU, Türkiye'nin en büyük fırınlarından biri olma yolunda çalışmalarını sürdürmektedir. 2020 yılında hisse ve yönetiminin yüzde 100 Yıldız Holding'e geçmesiyle birlikte; SuperFresh markasıyla perakendede paketli donuk simit, baget ekmek ve poğaca ile dolaplarda yerini almaya başlayan DFU; EDT kanalında da Ülker Marifet markasıyla tüm HORECA kanalına 250'den fazla donuk ürün ile hizmet vermektedir. - İSTANBUL

Donuk Fırıncılık Ürünleri TSE Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi ile tescillendi

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ, Yıldız Holding, Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 11:01 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Donuk Fırıncılık Ürünleri TSE Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi ile tescillendi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Eylül ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri bugün hesaplarda olacak Başında kovboy şapkasıyla atını denize süren gizemli şahıs, görenleri şaşırttı Rus gazeteci Kremlin'i suçlayan mesajı sonrası Bakanlık binası önünde kendisini yaktı Trump, "Görevimin başındayım" mesajı vermek isterken rezil oldu Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı Suriyeli sahte polislerden turistlerin evine baskın: Paralarını ve değerli eşyalarını gasbettiler Sevgilisi İsmail Hacıoğlu'nun yuvasını yıktığı söylenen Merve Çağıran: Böyle bir şey yok Ünlü şarkıcı Sıla'nın bikinili tekne pozuna yorum ve beğeni yağıyor
Soylu, Soylu, "Kaçış yok" notuyla paylaştı! Biri Kırmızı, diğeri Turuncu kategoride 2 terörist etkisiz hale getirildi         
10:41
Ekim ayında kiralara en fazla yüzde 11,47 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı Ekim ayında kiralara en fazla yüzde 11,47 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı         
10:16
Almanların utanç duyduğu Berlin Havalimanı inşaatı 9 yıllık gecikmenin ardından sonunda tamamlandı Almanların utanç duyduğu Berlin Havalimanı inşaatı 9 yıllık gecikmenin ardından sonunda tamamlandı         
10:14
Ünlü işletmede dansözlü parti! O anları Ünlü işletmede dansözlü parti! O anları "Korona bak dalgana kardeşim" notuyla paylaştılar         
10:07
Otobüste maske kavgası yaptığı adama tokat atan kadın, yüzüne tükürülünce neye uğradığını şaşırdı Otobüste maske kavgası yaptığı adama tokat atan kadın, yüzüne tükürülünce neye uğradığını şaşırdı         
10:01
Erdoğan'ın talimatıyla ameliyata alınan minik Sercan'ın kafatası küçülmeye başladı Erdoğan'ın talimatıyla ameliyata alınan minik Sercan'ın kafatası küçülmeye başladı         
09:58
Hata mı kurnazlık mı? Ermeni karargahından servis edilen görüntülerde, stratejik bilgiler ifşa oldu Hata mı kurnazlık mı? Ermeni karargahından servis edilen görüntülerde, stratejik bilgiler ifşa oldu         
08:55
GATA Başhekim Yardımcısı'ndan skandal sözler! Medeni kanunu hedef alıp, 2. eş çağrısı yaptı GATA Başhekim Yardımcısı'ndan skandal sözler! Medeni kanunu hedef alıp, 2. eş çağrısı yaptı         
08:44
MasterChef'te şaşkına çeviren olay! Yarışmanın dikkat çeken ismi tabağını sabote edince elendi MasterChef'te şaşkına çeviren olay! Yarışmanın dikkat çeken ismi tabağını sabote edince elendi         
07:32
Akıllara durgunluk veren görüntü! Bir evden 42 kaçak göçmen çıktı Akıllara durgunluk veren görüntü! Bir evden 42 kaçak göçmen çıktı         
22:46
Simge Sağın'ın göğüs ucunun belli olduğu pozlara yorum yağdı Simge Sağın'ın göğüs ucunun belli olduğu pozlara yorum yağdı         
21:18
Bakan Koca: Kitle bağışıklığının en yüksek olduğu il Adıyaman Bakan Koca: Kitle bağışıklığının en yüksek olduğu il Adıyaman         
20:41
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan'a ateşkes için 3 şart koştu Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan'a ateşkes için 3 şart koştu         
19:38
Siyahiler Ermenilere karşı Atatürk büstünü korudu Siyahiler Ermenilere karşı Atatürk büstünü korudu         
16:56
Soner Sarıkabadayı, model Madelein Lopez Camelo ile dünyaevine girdi Soner Sarıkabadayı, model Madelein Lopez Camelo ile dünyaevine girdi         
13:42
Sevgililerin manzara keyfi, aracın uçurumun kenarında çamura saplanmasıyla kabusa döndü Sevgililerin manzara keyfi, aracın uçurumun kenarında çamura saplanmasıyla kabusa döndü         
13:06
Molada kaçırdığı otobüse yetişmek isteyen çocuk, yoldan geçen araçların altında kalarak feci şekilde can verdi Molada kaçırdığı otobüse yetişmek isteyen çocuk, yoldan geçen araçların altında kalarak feci şekilde can verdi         
09:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2020 11:11:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Donuk Fırıncılık Ürünleri TSE Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi ile tescillendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei