Donuktaş Roma Tapınağı, turizme kazandırılmayı bekliyor - Son Dakika

Donuktaş Roma Tapınağı, turizme kazandırılmayı bekliyor

04.05.2021 11:38

MERSİN'in Tarsus ilçesinde milattan sonra 2'nci yüzyılda inşa edildiği tahmin edilen 'Donuktaş Roma Tapınağı', turizme kazandırılmayı bekliyor.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde milattan sonra 2'nci yüzyılda inşa edildiği tahmin edilen 'Donuktaş Roma Tapınağı', turizme kazandırılmayı bekliyor. Tarsus Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtım Yöneticisi Nadir Durgun, "Donuktaş Roma Tapınağı milattan sonra 4'üncü yüzyılda yaşanan büyük bir depremin ardından yıkılmış ve günümüze arkamızda yer alan kalıntılar ulaşmıştır" dedi.

Tarsus ilçesinde antik dünyanın büyük tapınaklarından 'Donuktaş Roma Tapınağı' görkemli yapısıyla dikkat çekiyor. Halk arasında 'Donuktaş' ve 'Dönüktaş' gibi isimlerle anılan yapı, ilk bakışta büyük bir kaya kütlesini andırıyor. Roma betonu kullanılarak inşa edilen, bölgenin en büyük mabedi olan yapının, kime atfedildiği tam olarak bilinmezken, milattan sonra 2'nci yüzyılın sonlarına doğru yapımına başlandığı, ancak bazı bilim adamlarına göre tamamlanamadığı belirtiliyor.

18'inci yüzyıldan bu yana birçok araştırmacının ilgisini çeken yapının, 1836'da Fransız Konsolosu Gillet'in yaptığı keşiflerde dinamit kullanması nedeniyle büyük çapta tahrip edildiği kaydedildi. Seyyah Langolois'in yapı için 'Sardanapal'ın Mezarı' benzetmesini kullandığı ve bunun uzun yıllar geçerliliğini koruduğu belirtildi. Tapınak hakkında bugüne kadar en ciddi araştırma, 1982-1992 yılları arasında Tarsus Müzesi Başkanlığı'nda İstanbul Üniversitesi'nden Prof. Dr. Nezahat Baydur tarafından yapıldı. Kazılarda elde edilen bilimsel veriler neticesinde yapının tapınak olduğu belirlendi. Turizm Rehberi Azmi Erdoğan, 'Donuktaş Roma Tapınağı'nın turizme kazandırılması gerektiğini kaydetti.'BÜYÜK DEPREMDE YIKILMIŞ'

Tarsus Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtım Yöneticisi Nadir Durgun ise, "Kuruluşu Neolitik Çağa kadar uzanan, tarihte 3 kez başkent olan Tarsus, aynı zamanda çeşitli din ve inançların merkezi konumundadır. Tarsus'ta bu din ve inançlara ait birçok mabet bulunmaktadır. Bunlardan birisi de Tarsus'un Tekke Mahallesi'nde yer alan, halk arasında 'Donuktaş' veya 'Dönüktaş' olarak adlandırılan Roma Tapınağı'dır. Donuktaş Roma Tapınağı milattan sonra 2'nci yüzyılda Roma İmparatoru Hadrian döneminde inşa edilmiştir. Tapınak hakkında günümüze kadar birçok araştırma yapılmış, en son 2012 yılında Almanya'nın Marburg Üniversitesi'nden Prof. Dr. Winfried Held başkanlığında yürütülen çalışmalarda, 60 metre eninde, 130 metre uzunluğunda olan Donuktaş Roma Tapınağı'nın antik çağda inşa edilen dünyanın en büyük tapınaklarından biri olduğu anlaşılmıştır. 8 metre yüksekliğindeki tapınağın duvarların üzerinde 2,10 metre çapında 20 metre uzunluğunda sütunlar yer almaktaydı. Tapınağın üzerinde ise devasa bir çatı bulunmaktaydı. Donuktaş Roma Tapınağı milattan sonra 4'üncü yüzyılda yaşanan büyük bir depremin ardından yıkılmış ve günümüze arkamızda yer alan kalıntılar ulaşmıştır" dedi.


Donuktaş Roma Tapınağı, turizme kazandırılmayı bekliyor
Donuktaş Roma Tapınağı, turizme kazandırılmayı bekliyor
Donuktaş Roma Tapınağı, turizme kazandırılmayı bekliyor
Donuktaş Roma Tapınağı, turizme kazandırılmayı bekliyor
Donuktaş Roma Tapınağı, turizme kazandırılmayı bekliyor
Donuktaş Roma Tapınağı, turizme kazandırılmayı bekliyor
Donuktaş Roma Tapınağı, turizme kazandırılmayı bekliyor
Donuktaş Roma Tapınağı, turizme kazandırılmayı bekliyor
Donuktaş Roma Tapınağı, turizme kazandırılmayı bekliyor
Donuktaş Roma Tapınağı, turizme kazandırılmayı bekliyor
Donuktaş Roma Tapınağı, turizme kazandırılmayı bekliyor
Donuktaş Roma Tapınağı, turizme kazandırılmayı bekliyor
Donuktaş Roma Tapınağı, turizme kazandırılmayı bekliyor
Donuktaş Roma Tapınağı, turizme kazandırılmayı bekliyor

Tarsus Belediyesi, Hisarcık, Tarsus, Roma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Donuktaş Roma Tapınağı, turizme kazandırılmayı bekliyor - Son Dakika


Son Dakika

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin mezarlıktaki selvi ağaçlarını kesmesi doğa severleri ayaklandırdı Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin mezarlıktaki selvi ağaçlarını kesmesi doğa severleri ayaklandırdı Son Dakika! AK Parti'den Bahçeli'nin 100 maddelik yeni anayasa önerisiyle ilgili ilk açıklama: Memnuniyetle karşılıyoruz Son Dakika! AK Parti'den Bahçeli'nin 100 maddelik yeni anayasa önerisiyle ilgili ilk açıklama: Memnuniyetle karşılıyoruz Son Dakika! Avrupa İlaç Ajansı, Türkiye'de de kullanılan Çin aşısı için ön değerlendirme süreci başlattı Son Dakika! Avrupa İlaç Ajansı, Türkiye'de de kullanılan Çin aşısı için ön değerlendirme süreci başlattı Koronavirüs nedeniyle entübe edilen Burak Sergen'den müjdeli haber geldi Koronavirüs nedeniyle entübe edilen Burak Sergen'den müjdeli haber geldi Selçuk Bayraktar'ın '20 yaş challenge' paylaşımına beğeni yağdı! İşte 2005 yılına ait ilk İHA deneme uçuşları Selçuk Bayraktar'ın '20 yaş challenge' paylaşımına beğeni yağdı! İşte 2005 yılına ait ilk İHA deneme uçuşları Sokakta yakılmış ceset bulundu! Duvardaki PKK yazısı tüm gözleri terör örgütüne çevirdi Sokakta yakılmış ceset bulundu! Duvardaki PKK yazısı tüm gözleri terör örgütüne çevirdi Uyuşturucu için para isteyen oğlunu av tüfeğiyle öldürdü Uyuşturucu için para isteyen oğlunu av tüfeğiyle öldürdü Ekrem İmamoğlu'na Ekrem İmamoğlu'na "Türbeye girerken ellerini arkadan bağladı" soruşturması! Murat Ongun da doğruladı
İçişleri Bakanlığı'ndan İçişleri Bakanlığı'ndan "Online alışverişe de yasak gelecek mi?" sorusuna net yanıt: Böyle bir şey söz konusu değil         
13:59
Eski Trabzonsporlu Yattara: Ekrem İmamoğlu'nu çok seviyorum, bana yardımı dokundu Eski Trabzonsporlu Yattara: Ekrem İmamoğlu'nu çok seviyorum, bana yardımı dokundu         
13:41
Habertürk sunucusu MHP'nin hedefinde! Devlet Bahçeli'nin yardımcısından ağır sözler Habertürk sunucusu MHP'nin hedefinde! Devlet Bahçeli'nin yardımcısından ağır sözler         
13:10
Vakit geçmesin diye topu oyuna sokmak isterken yere düşen Yılmaz Vural'in hali yürekleri burktu Vakit geçmesin diye topu oyuna sokmak isterken yere düşen Yılmaz Vural'in hali yürekleri burktu         
12:51
Market genelgesinden sonra herkes aynı şeyi merak ediyor! Sigara satışı yasaklandı mı? Market genelgesinden sonra herkes aynı şeyi merak ediyor! Sigara satışı yasaklandı mı?         
12:30
10 yaşındaki Kerim Can, 46 saat sonra ormanlık alanda bulundu 10 yaşındaki Kerim Can, 46 saat sonra ormanlık alanda bulundu         
12:14
20'li yaşlar akımına dahil olan Demet Akalın, yüzünün yandığı bir pozunu paylaştı 20'li yaşlar akımına dahil olan Demet Akalın, yüzünün yandığı bir pozunu paylaştı         
12:02
Kaymakam, ormanda kiralık araç içerisinde cinsel ilişkiye girerken basıldı Kaymakam, ormanda kiralık araç içerisinde cinsel ilişkiye girerken basıldı         
11:02
Yılmaz Vural'a küfreden Novikovas: Kaybetmeyi kabullenemedim Yılmaz Vural'a küfreden Novikovas: Kaybetmeyi kabullenemedim         
10:49
Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılan oyuncu Uğur Güneş, yeni dizisi için imaj değiştirdi Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılan oyuncu Uğur Güneş, yeni dizisi için imaj değiştirdi         
10:47
Çin'in fırlattığı roket kontrolden çıktı, Dünya'ya düşüyor! 3 kentte çok sayıda kişi hayatını kaybedebilir Çin'in fırlattığı roket kontrolden çıktı, Dünya'ya düşüyor! 3 kentte çok sayıda kişi hayatını kaybedebilir         
10:31
Bagajda bulunan çürümüş cesedin sırrı çözüldü! Kız arkadaşı tarafından öldürülmüş Bagajda bulunan çürümüş cesedin sırrı çözüldü! Kız arkadaşı tarafından öldürülmüş         
10:28
17 günlük tam kapanma, 19 Mayıs tatili nedeniyle bir hafta daha uzayabilir 17 günlük tam kapanma, 19 Mayıs tatili nedeniyle bir hafta daha uzayabilir         
10:25
Sosyal medyada 'İzban kekosu' diye küçümsenen Ali Uçar'ın romanı çıktı Sosyal medyada 'İzban kekosu' diye küçümsenen Ali Uçar'ın romanı çıktı         
09:45
Cami provokasyonunun ardından bu kez de sokağa çıktılar! Alparslan Kuytul ve beraberindekiler gözaltına alındı Cami provokasyonunun ardından bu kez de sokağa çıktılar! Alparslan Kuytul ve beraberindekiler gözaltına alındı         
09:36
Muafiyet listesi güncellendi! İçişleri Bakanlığı, kafa karıştıran 3 konuya daha açıklık getirdi Muafiyet listesi güncellendi! İçişleri Bakanlığı, kafa karıştıran 3 konuya daha açıklık getirdi         
09:35
Sakın otomobilin içinde unutmayın! İşte aracında pet şişe bırakan mühendisin başına gelenler Sakın otomobilin içinde unutmayın! İşte aracında pet şişe bırakan mühendisin başına gelenler         
21:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2021 14:18:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Donuktaş Roma Tapınağı, turizme kazandırılmayı bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement