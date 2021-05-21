Dönüm başı 50 bin TL kazanıyor! Domates serasını yıkıp, gölevez dikti - Son Dakika

Dönüm başı 50 bin TL kazanıyor! Domates serasını yıkıp, gölevez dikti

21.05.2021 14:52
Dönüm başı 50 bin TL kazanıyor! Domates serasını yıkıp, gölevez dikti, System.String[]

Uzun yıllardır Mersin'de domates yetiştiriciliği yapan Yusuf Şahin, serasını bozma kararı alarak Akdeniz bölgesinde alternatif bir sebze olan gölevezi yetiştirmeye başladı. Kilosu 7 TL'den alıcı bulan gölevez, dönüm başına 50 bin TL'ye kadar kazanç sağlıyor. Öte yandan bu sebze türünün önümüzdeki yıllarda çiftçiler için alternatif ürün olarak ilk sıralarda yer alması beklenmekte.

Akdeniz Bölgesi'nde yetiştirilen gölevez, zamanla üretimi artarak çiftçiler için alternatif ürün hale geldi. Mersin Erdemli'de bazı çiftçiler gölevez yetiştirmeye başladı. Bir dönüm alanda gölevez yetiştiren Yusuf Şahin, uzun yıllar domates üreticiliği yaptığını ancak istediği geliri elde edemeyince göleveze yöneldiğini kaydetti.

DOMATES SERASINI YIKTI, GÖLEVEZ DİKTİ

Şahin, "Daha sonra araştırdım ve mühendis arkadaşım Mevlüt Şen ile görüştüm. Gölevez dikmem için beni teşvik etti. Ben de domates seramı yıktım ve 2 yıldır gölevez üreticiliği yapıyorum. Bir dönüm gölevez tarlam bulunuyor. Dönümden 7 ton ürün elde ediyorum ve kilosunu yaklaşık 6-7 TL' den satıyorum. Çok güzel bir geliri var" dedi.

Çiftçinin yeni gözdesi gölevez; dönümde 50 bin TL kazandırıyor

ÜLKEMİZDE PEK BİLİNMİYOR

Erdemli'de gölevez konusunda birçok araştırma yapan Ziraat Yüksek Mühendisi Mevlüt Şen, "Dünya genelinde çok popüler olan ve tüketimi çok olan gölevez ülkemizde pek fazla bilinmeyen bir sebze türü. Ülkemizde özellikle Akdeniz Bölgesi'nde yetiştirilebilen ve geliri çok fazla olan gölevez özellikle cips sanayisinde oldukça fazla kullanılan bir sebze türüdür. Görünümü bakımından patatese benzeyen, haşlanarak, kızartılarak tüketilen ve özellikle cips sanayisinde kullanılabilen gölevez vitamin bakımından da çok zengin bir sebzedir.

''ÇİFTÇİNİN UMUDU OLACAK''

Gelecek yıllarda çiftçilerimiz tarafından alternatif ürün olarak ilk sıralarda yer alması bekleniyor. Dönümde 7 ton ürün veren Gölevez, kilosu 7 TL'den alıcı buluyor ve pazar sorunu olmayan bir üründür. Akdeniz'in incisi olarak da bilinen gölevez gelecek yıllarda çiftçinin umudu olacak. Şu anda Erdemli'de üretimi başlayan gölevez artık her geçen yıl yaygınlaşarak üretim kalemlerinin en başında yer alması bekleniyor. Ben üreticimiz Halil Şahin'i tebrik ediyor, bol kazançlı bir hasat diliyorum" diye konuştu.

Çiftçinin yeni gözdesi gölevez; dönümde 50 bin TL kazandırıyor

TÜRKİYE'DE ANTALYA VE MERSİN'DE YETİŞİYOR

Asya'nın güneydoğusundan Afrika kıtasına ve Pasifik adalarına kadar üretimi yayılan gölevez, Türkiye'de de Antalya'nın Alanya ve Gazipaşa ilçeleriyle Mersin'in bazı ilçelerinde yetiştiriliyor. Yarı gölgeli veya güneşli yerlerde yetişen tropikal bir bitki olan gölevez, suyu çok sever. Çoğalması ana yumrulardan ayrılarak alınan yavru yumrularla olur. Yaprakları vitamin ve mineraller açısından zengin olan gölevez, tiamin, riboflavin, demir, fosfor, çinko, vitamin B6, vitamin C, niasin, potasyum, bakır ve mangan açısından zengindir. Yumruları yüksek oranda nişasta ve lif içerir. Yumrularda veya yapraklarda oksalik asit bulunabilir. Bu yüzden bitki kesinlikle pişirmeden yenilmemesi önerilmektedir.

Dönüm başı 50 bin TL kazanıyor! Domates serasını yıkıp, gölevez dikti
Dönüm başı 50 bin TL kazanıyor! Domates serasını yıkıp, gölevez dikti

Türk Lirası, Akdeniz, Domates, Mersin, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Dönüm başı 50 bin TL kazanıyor! Domates serasını yıkıp, gölevez dikti - Son Dakika Ekonomi


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