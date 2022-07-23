DONUN ETKİLEDİĞİ MAYER CİNSİ LİMONDA REKOLTE DÜŞÜK ÇIKTI

ADANA'da mart ayında yaşanan don nedeniyle zarar gören mayer cinsi limon ağaçlarında rekolte düştü. Kentte mart ayında eksi 6 dereceyi bulan soğuk hava, narenciye bahçelerini etkisi altına aldı. Don nedeniyle binlerce dönüm alandaki enterdonat cinsi limon ağaçlarını kurtaramayan üreticiler, kesmek zorunda kaldı. Mayer cinsi limon ağaçları da zarar görünce, üretici ağaçların ölü kısımlarını budayarak kurtarmaya çalıştı. Kurtarılan ağaçların yeniden yeşerdiği görülürken, meyve veriminin ise çok az olduğu gözlendi. Kentin bazı bölgelerindeki mayer cinsi limonda hasat yapılamayacağı öğrenildi. Kentteki bahçelerin büyük bir kısmında zararların devam ettiğini belirten Adana Tarım Platformu Sözcüsü Cahit İncefikir, Aradan geçen zamanlarda ağaçlar yeşerip kendisini toparladı ancak ağaçların üzerinde neredeyse hiç meyve yok. Önümüzdeki dönemde mayer cinsinde sıkıntılar yaşanacak. Ağustos ayının sonunda hasat edilmesi gereken mayer cinsi limon ağaçlarında verimler çok düşük olacak dedi. 200 dönüm enterdonat cinsi limon bahçesini kesmek zorunda kalan üretici Nevzat Arman, ??Bu yıl hasat yapamayacağız ama ağaçlara masraflarımız devam ediyor. Ağaçlarımıza bakmak zorundayız. Şuanda üzerindeki meyve miktarı ağaçların hiçbir masrafını karşılayamıyor. Benim bahçemde bu yıl alacağım rekolte yüzde 70 az olacak. Seneye ağaçların toparlanmasını bekliyoruz diye konuştu.