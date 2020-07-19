Dönüş yapmak isteyen otomobile çarptı - Son Dakika

Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesinde sokak içerisinden Atatürk Bulvarı üzerine dönüş yapmak isteyen H.K., idaresindeki 02 LA 055 plakalı Ford marka tırın dorsesi park halindeki 02 AAL 836 plakalı Renault marka otomobile çarptı. Dorsenin çarptığı otomobilde maddi hasar meydana gelirken, önü Atatürk Bulvarı üzerinde kalan tırdan dolayı yol trafiğe kapandı. Araçların yoldan kaldırılması sonrası yol yeniden trafiğe açıldı. - ADIYAMAN

Adıyaman 'da, sokak içerisinden ana yola dönüş yapmak isteyen tırın dorsesi park halindeki otomobile çarptı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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