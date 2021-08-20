Üye Girişi
Dönüş yoğunluğu yaşanan Kapıkule'de gurbetçilere "çıkışlarını hafta geneline yaymaları" önerisi - Son Dakika

Dönüş yoğunluğu yaşanan Kapıkule'de gurbetçilere "çıkışlarını hafta geneline yaymaları" önerisi

20.08.2021 18:32

Edirne Vali Yardımcısı ve Kapıkule Mülki İdare Amiri Ali Uysal, yaşadıkları ülkelere dönüşe geçen gurbetçilerin sınır kapısında bekleme sürelerinin azalması için çıkışları hafta geneline yaymaları tavsiyesinde bulundu.

Edirne Vali Yardımcısı ve Kapıkule Mülki İdare Amiri Ali Uysal, yaşadıkları ülkelere dönüşe geçen gurbetçilerin sınır kapısında bekleme sürelerinin azalması için çıkışları hafta geneline yaymaları tavsiyesinde bulundu.

Yıllık izinlerini tamamlayarak çalıştıkları ülkelere dönüşe geçen gurbetçiler, özellikle perşembe ve cuma günleri Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturuyor.

Vali Yardımcısı Uysal, sınır kapısında gazetecilere yaptığı açıklamada, bekleme sürelerinin azalması için çıkışların aynı günlere sıkıştırılmaması gerektiğini söyledi.

Gurbetçilerin yurda girişlerinde aldıkları önlemler ve organize çalışmalar sayesinde sıkıntı yaşanmadığını anımsatan Uysal, son günlerde dönüş yoğunluğu yaşandığını ifade etti.

Uysal, sınır kapısında bekleme yapan gurbetçilere tüm konforu sağladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Fakat elimizde olmayan nedenlerden dolayı, komşu ülkemiz Bulgaristan'ın kendi mevzuatı, uygulamak zorunda olduğu durumlar var. Bu prosedürler geçiş sürecini yavaşlatıyor. Vatandaşlarımız da özellikle çarşamba akşam saatlerinden itibaren perşembe ve cuma çok yoğun olmak üzere cumartesi öğlene kadar çok yoğun bir şekilde geçiş yapmak istiyor. Bunun sebebi de pazartesi işe başlama kaygısı. Yani pazar günü çalıştıkları ülkede olmak istiyorlar. Bundan dolayı Türkiye'de 1-2 gün daha zaman geçirebilmek adına geçişlerini özellikle perşembe ve cumaya çok yoğunlaştırıyorlar. Bundan dolayı 10-12 saati varan bekleme süreleri var. Bu da bizi ve vatandaşlarımızı çok rahatsız ediyor."

Uysal, gurbetçilerin Türkiye'den çıkışlarda pazar, pazartesi ve salı günlerini tercih etmeleri durumunda bekleme sürelerinin yüzde 50 azalacağını dile getirdi.

Bulgaristan tarafıyla gerekli görüşmelerin yapıldığını da aktaran Uysal, şöyle devam etti:

"Bizim Bulgar tarafıyla çok güzel ilişkilerimiz var. Son 4 saatte geçiş sürecini, araç sayısını yüzde 30 daha arttırdık. Saat başına şu anda 230'ları buldu. Yani bu 180'lerdeydi. Biz bunu ne kadar arttırırsak artıralım çok yoğun bir geliş var. Günde 8 bin aracı bulan girişler olmuş. Eğer burada günde 7-8 bin araç çıkmaya çalışırsa karşının aldığı ortalama rakam şu anda 4 bin. Bu nedenle gurbetçilerimize sesleniyoruz, lütfen çalıştığınız ülkelere dönüşü, belki Türkiye'de birkaç gün daha kalmamış olacaksınız ama bu çileyi çekmemek için pazar, pazartesi ve salı günlerine kaydırırsak, burada çok fazla bekleme süresi olmayacak."

Dönüş yoğunluğu yaşanan Kapıkule'de gurbetçilere çıkışlarını hafta geneline yaymaları önerisi
Dönüş yoğunluğu yaşanan Kapıkule'de gurbetçilere çıkışlarını hafta geneline yaymaları önerisi
Dönüş yoğunluğu yaşanan Kapıkule'de gurbetçilere çıkışlarını hafta geneline yaymaları önerisi
Dönüş yoğunluğu yaşanan Kapıkule'de gurbetçilere çıkışlarını hafta geneline yaymaları önerisi
Dönüş yoğunluğu yaşanan Kapıkule'de gurbetçilere çıkışlarını hafta geneline yaymaları önerisi
Dönüş yoğunluğu yaşanan Kapıkule'de gurbetçilere çıkışlarını hafta geneline yaymaları önerisi
Dönüş yoğunluğu yaşanan Kapıkule'de gurbetçilere çıkışlarını hafta geneline yaymaları önerisi
Dönüş yoğunluğu yaşanan Kapıkule'de gurbetçilere çıkışlarını hafta geneline yaymaları önerisi
Dönüş yoğunluğu yaşanan Kapıkule'de gurbetçilere çıkışlarını hafta geneline yaymaları önerisi
Dönüş yoğunluğu yaşanan Kapıkule'de gurbetçilere çıkışlarını hafta geneline yaymaları önerisi
Dönüş yoğunluğu yaşanan Kapıkule'de gurbetçilere çıkışlarını hafta geneline yaymaları önerisi
Dönüş yoğunluğu yaşanan Kapıkule'de gurbetçilere çıkışlarını hafta geneline yaymaları önerisi
Dönüş yoğunluğu yaşanan Kapıkule'de gurbetçilere çıkışlarını hafta geneline yaymaları önerisi

Bulgaristan, Pazartesi, Edirne, Cuma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dönüş yoğunluğu yaşanan Kapıkule'de gurbetçilere 'çıkışlarını hafta geneline yaymaları' önerisi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 20 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 204 kişi vefat etti, 19 bin 918 yeni vaka tespit edildi 19:22 Son Dakika: Türkiye'de 20 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 204 kişi vefat etti, 19 bin 918 yeni vaka tespit edildi NATO, Taliban hükümetini tanıyacak mı? Genel Sekreter Stoltenberg açık kapı bıraktı 18:31 NATO, Taliban hükümetini tanıyacak mı? Genel Sekreter Stoltenberg açık kapı bıraktı Koronavirüse karşı geliştirilen ilk ilaç tedavisi İngiltere'de onaylandı 17:38 Koronavirüse karşı geliştirilen ilk ilaç tedavisi İngiltere'de onaylandı
Uçaktan düşen Afganların görüntülerini dünyaya servis eden gazeteci o anları anlattı 17:15 Uçaktan düşen Afganların görüntülerini dünyaya servis eden gazeteci o anları anlattı Felç kalan 19 yaşındaki Hüseyin, günde 5 kilogram protein tozu içmiş 16:26 Felç kalan 19 yaşındaki Hüseyin, günde 5 kilogram protein tozu içmiş Makineyi boşaltma bahanesiyle evine çağırdığı 13 yaşındaki genç kıza cinsel istismarda bulundu 16:09 Makineyi boşaltma bahanesiyle evine çağırdığı 13 yaşındaki genç kıza cinsel istismarda bulundu
14 yaşındaki kuzenine cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen öğretmen, canlı yayında iddiaları yalanladı 15:36 14 yaşındaki kuzenine cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen öğretmen, canlı yayında iddiaları yalanladı Yayıncı kuruluşun yeni spikeri Zeynep Özdemir, güzelliğiyle dikkatleri çekti 15:27 Yayıncı kuruluşun yeni spikeri Zeynep Özdemir, güzelliğiyle dikkatleri çekti

Son Dakika Haberleri
18:15 Taliban'ın Afganistan bayrağı taşıyanlara müdahalesi kameralara yansıdı
18:07 Beşiktaşlı Ljajic, Galatasaray'a önerildi! Terim hiç düşünmeden reddetti
18:03 İngiltere'nin Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı James Heappey: Söz verilen herkesi tahliye edemeyiz
17:38 Koronavirüse karşı geliştirilen ilk ilaç tedavisi İngiltere'de onaylandı
17:36 Süper Lig'in 2. haftasındaki Galatasaray-Hatayspor karşılaşması Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak
17:17 Balıkesir'de korkunç kaza! Kamyonetle çarpışan otomobildeki anne ve kızı hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
17:10 Annesinden ayrı düşen iki aylık Afgan bebeğe Türk askerinden şefkat eli
17:03 Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın açıklamaları sonrası ortalık yıkıldı! Taraftarın, TFF'ye tepkisi çok büyük
16:30 Yeni yaşını oğlu Aslan Oktay ile kutlayan İbrahim Büyükak'ın paylaşımına beğeni yağıyor
16:24 Randers maçında sakatlık yaşayan kaptan Arda Turan, 1 ay sahalardan uzak kalacak
Falcao son kararını verdi! Kolombiyalı golcü sözleşmesi bitene kadar Galatasaray'da kalacak Falcao son kararını verdi! Kolombiyalı golcü sözleşmesi bitene kadar Galatasaray'da kalacak         
19:36
Fenerbahçe'nin Helsinki'yle oynadığı maçta sakatlanan İrfan Can ve Novak en az iki hafta sahalardan uzak kalacak Fenerbahçe'nin Helsinki'yle oynadığı maçta sakatlanan İrfan Can ve Novak en az iki hafta sahalardan uzak kalacak         
18:49
Beşiktaşlı Ljajic, Galatasaray'a önerildi! Terim hiç düşünmeden reddetti Beşiktaşlı Ljajic, Galatasaray'a önerildi! Terim hiç düşünmeden reddetti         
18:08
Balıkesir'de korkunç kaza! Kamyonetle çarpışan otomobildeki anne ve kızı hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı Balıkesir'de korkunç kaza! Kamyonetle çarpışan otomobildeki anne ve kızı hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı         
17:18
Yeni yaşını oğlu Aslan Oktay ile kutlayan İbrahim Büyükak'ın paylaşımına beğeni yağıyor Yeni yaşını oğlu Aslan Oktay ile kutlayan İbrahim Büyükak'ın paylaşımına beğeni yağıyor         
16:30
Şeyma Subaşı'nın sevgilisi sessizliğini bozdu! İlk paylaşımında birlikte pozlarını paylaştı Şeyma Subaşı'nın sevgilisi sessizliğini bozdu! İlk paylaşımında birlikte pozlarını paylaştı         
16:14
İkinci Kruse krizi! Tek bir maça bile çıkmayan Steven Caulker, ayrılmak için tüm alacaklarını istedi İkinci Kruse krizi! Tek bir maça bile çıkmayan Steven Caulker, ayrılmak için tüm alacaklarını istedi         
16:06
Erkek mahkum, hücresinde kadın gardiyan ile özel anlarını gizli kamerayla kayda aldı Erkek mahkum, hücresinde kadın gardiyan ile özel anlarını gizli kamerayla kayda aldı         
15:28
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taliban'la zaman zaman görüşmelerimiz oldu, yine olur Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taliban'la zaman zaman görüşmelerimiz oldu, yine olur         
14:05
2 bin yıllık kitabedeki yazının perde arkası ortaya çıktı! Büyük zaferlerini taşa işlemişler 2 bin yıllık kitabedeki yazının perde arkası ortaya çıktı! Büyük zaferlerini taşa işlemişler         
14:02
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, "Benim neyim eksik" diyerek gelinlik giydi         
13:47
"Türkiye'de yaşamak istemiyorum" diyerek yaygara koparan kişi sınır dışı edilecek         
13:00
Son Dakika: Bakan Koca'dan Son Dakika: Bakan Koca'dan "Kapanmalar olacak mı?" sorusuna cevap: Yeni dönemde böyle bir düşüncemiz yok         
12:13
Hobi olarak yetiştirdiği Frenk üzümü bir ilçenin ikinci gelir kapısı olacak Hobi olarak yetiştirdiği Frenk üzümü bir ilçenin ikinci gelir kapısı olacak         
11:55
Frikiği Arda Güler'e vermeyen Sosa'nın neden böyle bir tavır sergilediği ortaya çıktı Frikiği Arda Güler'e vermeyen Sosa'nın neden böyle bir tavır sergilediği ortaya çıktı         
11:52
Afganistan'dan Türkiye'ye sığınan şarkıcıya Çelik'ten sözler: Ah be güzelim bizde senin gibi ne hikayeler var Afganistan'dan Türkiye'ye sığınan şarkıcıya Çelik'ten sözler: Ah be güzelim bizde senin gibi ne hikayeler var         
09:55
Kurtlar Vadisi'nin Selvi'si Fatma Büşra Ayaydın, tesettüre nasıl girdiğini anlattı Kurtlar Vadisi'nin Selvi'si Fatma Büşra Ayaydın, tesettüre nasıl girdiğini anlattı         
09:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2021 20:04:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Dönüş yoğunluğu yaşanan Kapıkule'de gurbetçilere "çıkışlarını hafta geneline yaymaları" önerisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement