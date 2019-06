"Dönüş yolu zaman dilimine yayılırsa kaza riski o kadar azalır"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle yollarda yaşanan yoğunluk için sürücüleri uyararak, "Dönerken özellikle bir tavsiyemiz daha var, erken dönmeleri. Trafiğin en kalabalık olduğu dönemlerde vatandaşlarımızın dönmemelerini, dönüş yolu ne kadar zaman dilimine yayılırsa kaza riskinin o kadar azalacağını bir kez daha hatırlatmak istiyorum." dedi.Bakan Soylu, Karacabey ilçesinde Bursa-İzmir kara yolu üzerindeki Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü (TİGEM) önündeki trafik noktasında da denetlemelerde bulundu, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.Soylu, denetlemelerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı nedeniyle uzun bir tatil sürecine girildiğini belirtti.Trafikteki yoğunlukların perşembe gününden itibaren artmaya başladığını anlatan Soylu, "Şu anda bir avantajımız oldu, özellikle (LGS) sınavın cumartesi günü olması yoğunlukları yaydı. Biz de öyle olmasını çok arzu ederiz ki dönüş yolunda da halkımıza ısrarımız önceden yola çıkmalarının sağlanmasıdır. Tatil, varış yerinde değil, gidecekleri memleketlerinde değil, evlerinin önünden arabalarına bindikleri an veya otobüse bindikleri an başlayacak. Eğer böyle yaparlarsa hiçbir gecikme duygusu yaşamazlar çünkü gecikme duygusu veya trafiğin yoğunluğundan, sıkışmasından kaybettikleri zamanı bir şekilde telafi etmeye çalışmak ve gaza basmak trafik kazalarının önünü açmaktadır. O yüzden bizim tavsiyemiz, özellikle seyahat planlarını, tatil planlarını evlerinden adım attıkları andan itibaren başlatmaları." ifadesini kullandı.İzmir-İstanbul hattının, Bolu-Gerede, Eskişehir-Afyon hattı gibi aynı zamanda Karadeniz hattı gibi trafiğin en yoğun olduğu dağılma noktalarını içeren hatlar olduğuna değinen Soylu, "Onun için çok ciddi tedbirler aldık. 185 bin trafik görevlimiz emniyet müdürlüğü ve jandarma ekiplerimiz yollarda, trafiğin yoğun olduğu bölgelerde 7 kilometrede bir ekiplerimiz görev almakta. Bakan yardımcılarımız, Emniyet Genel Müdürümüz, Jandarma Genel Komutanımız, valilerimiz, kaymakamlarımız, emniyet müdürlerimiz ve bütün arkadaşlarımız, bayram boyunca her gün ortalama 9 bin 200 trafik ekibi görev yapacak." diye konuştu."Ölümlü kazaları sıfıra indirmek için çaba sarf ediyoruz"Soylu, temel amaçlarının mümkün mertebe kazaları engellemek ve sıfır can kaybı olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:"Bu konuda da yoğun bir gayretle uğraş içerisindeyiz. Gerek televizyonlarımız, görsel ve yazılı mecralarda çok önemli çalışmalarımız söz konusu. Bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz ve bu konuda tedbirlerimizi, dikkatlerimizi farkındalıkla beraber bütünleştirmeye çalışıyoruz. Bu hatta da şu ana kadar ölümlü bir trafik kazası olmadı. Dünkü rakamlar geçen yıl bayramın ilk gününe oranla yüzde 62 azalmış durumda. Trafik kazalarında yedi ölümümüz var, Allah rahmet eylesin, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Yaralamalı ve ölümlü trafik kazalarımızda geçen yıla oranla çok az noktasındayız. Bayramdaki tatil günlerinin ilkinde, son on yılın ortalamasında trafik kazalarında 20, şu anda yedi ölümüz var. Bunu çok daha az noktaya çekmek için, sıfıra indirmek için çaba sarf ediyoruz."Tüm emniyet ve jandarma ekiplerine teşekkür eden Soylu, "Herkes bayramından fedakarlık yaparak insanlarımızın bir yerden bir yere ulaşmasını temin edebilmek için ciddi bir çaba sarf ediyor. Onların da bu fedakarlıklarına, aynı zamanda bu gösterdikleri dikkate teşekkür ediyorum." dedi."Helikopter ve drone denetlemelerimiz devam ediyor"Bakan Soylu, tedbirlerin devam edeceğini aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:"Aldığımız tedbirler kadar sürücülerimizin bu kurallara uyması da önemli. Özellikle emniyet kemeri, cep telefonu ve yakın takip mesafesi, hız limiti ve gittikleri yerlerde özellikle yaya trafiğine önem vermeleri ehemmiyetli. Özellikle tatile çıkan, memleketlerine giden vatandaşlarımızın buna uyacağına eminim, biz tedbirimizi alacağız ama takdiri de Allah'a bırakacağız. Tedbir bu konuda bizim için vazgeçilmezdir ancak daha ziyade trafik ekiplerimiz yüz yüze görüşmeler yapıyorlar ve cezayla caydırıcılığın ötesinde hem süreçteki yorgunluğun atılması konusunda hem de sürücü vatandaşlarımızın dinlenmesi için çalışıyorlar. Ben bütün bu tedbirlerin özellikle kaza kara noktalarında aldığımız tedbirlerle, bin 520 otobüsümüzü denetleyeceğiz. yolcularımız emniyet kemerlerini takıyorlar mı, şoförlerimiz kurallara uyuyorlar mı, yeterli sayıda şoförünüz var mı, aynı zamanda geliş mesafelerini elbette ki bayram içinde denetleyeceğiz.Helikopter ve drone denetlemelerimiz devam ediyor. Bu bayramı azalan kaza oranıyla, üzüntülerimizin, kayıplarımızın çok fazla olmamasını temin ederek tamamlamayı düşünüyoruz. Dönerken özellikle bir tavsiyemiz daha var, vatandaşlarımızın erken dönmeleri. Trafiğin en kalabalık olduğu dönemlerde vatandaşlarımızın dönmemelerini, dönüş yolu ne kadar zaman dilimine yayılırsa kaza riskinin o kadar azalacağını bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Herkese hayırlı bayramlar, hayırlı yolculuklar."Bakan Soylu'ya, Bursa Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman ve emniyet yetkilileri de eşlik etti.