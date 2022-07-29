Dönüş yolundaki gurbetçiler: "Halinize şükredin, Avrupa bildiğiniz gibi değil" - Son Dakika
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Dönüş yolundaki gurbetçiler: "Halinize şükredin, Avrupa bildiğiniz gibi değil"

29.07.2022 10:42
Dönüş yolundaki gurbetçiler: "Halinize şükredin, Avrupa bildiğiniz gibi değil"

Dönüş yolundaki gurbetçiler: "Halinize şükredin, Avrupa bildiğiniz gibi değil"EDİRNE Yıllık izinlerini Türkiye'de geçiren gurbetçilerin yaşadıkları Avrupa ülkelerine hüzünlü dönüş yolculuğu başladı.

Dönüş yolundaki gurbetçiler: "Halinize şükredin, Avrupa bildiğiniz gibi değil"

EDİRNE Yıllık izinlerini Türkiye'de geçiren gurbetçilerin yaşadıkları Avrupa ülkelerine hüzünlü dönüş yolculuğu başladı.

Avrupa ülkelerinde yaşayan ve yıllık izinlerini anavatan Türkiye'de geçiren gurbetçiler, izinlerinin tamamlanmasına kısa bir süre kala sevdiklerini geride bırakıp yaşadıkları ülkelere dönmenin hüznünü yaşıyor. Çıkış işlemleri için Kapıkule Sınır Kapısına gelen gurbetçiler yoğunluk oluşturdu. Gurbetçiler, özlem ve sevinçle geldikleri Türkiye'den ayrılmanın burukluğunu yaşıyor.

"Türkiye'de yaşayanlar haline şükretsinler"

Gurbetçi vatandaş Enver Kutlu, Türkiye'ye girişlerinin güzel ve sevinçli olduğunu ancak ayrılmanın hüzünlü olduğunu söyledi. Gurbet elde özlem ve hasretin yeniden başladığını ifade eden Kutlu, "Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımız hallerine şükretsinler. Avrupa onların bildiği gibi Avrupa değil. Önce vatan" dedi.

"Türkiye'nin kıymetini bilin"

Bir başka gurbetçi vatandaş Mahide Tamtürk de, "Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımız ülkemizin kıymetini bilsinler. Ülkemiz çok güzel. Annemi, babamı, ağabey ve ablamı geride bırakıp gitmek benim için çok zor. Fransa'da hiç akrabam bile yok" dedi.

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Dönüş yolundaki gurbetçiler: 'Halinize şükredin, Avrupa bildiğiniz gibi değil' Dönüş yolundaki gurbetçiler: 'Halinize şükredin, Avrupa bildiğiniz gibi değil' Avrupa'dan gelen gurbetçiler Kapıkule'den Türkiye'ye sevinçle giriyor Avrupa'dan gelen gurbetçiler Kapıkule'den Türkiye'ye sevinçle giriyor
Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dönüş yolundaki gurbetçiler: 'Halinize şükredin, Avrupa bildiğiniz gibi değil' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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