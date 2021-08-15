Dönüşe geçen gurbetçiler, ana vatan lezzetlerini de bagajlarında götürüyor - Son Dakika

AVRUPA'nın çeşitli ülkelerinden gelerek, yaz tatillerini ana vatanlarında geçiren gurbetçilerin Kapıkule Sınır Kapısı'ndan dönüşleri devam ediyor. Gurbetçiler, vatan hasretiyle çıktıkları yolda bagajlarına salçadan turşuya, kuru yemişten meyveye kadar yöresel lezzetleri doldurarak, hasret ve özlemle ülkeden ayrılıyor.

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçiler, yaz tatillerini geçirmek için geldikleri ana vatanlarından, dönüş yolculuklarını sürdürüyor. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde yakınlarını ziyaret edip, hasret gideren gurbetçiler, kara yoluyla ülkeden ayrılmak için Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturuyor. Gurbetçiler, otomobil bagajlarını, kışlık için el emeği ile hazırlanan salçadan turşuya, kuruyemişten meyveye kadar yerel, yöresel lezzetlerle ile dolduruyor. Vatan hasretiyle yola koyulan gurbetçiler, hüzün içerisinde ülkeden ayrıldıklarını dile getiriyor.