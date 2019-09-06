Son Dakika Haberleri: Dönüşe geçen gurbetçiler, memleket lezzetlerini de götürüyor
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Dönüşe geçen gurbetçiler, memleket lezzetlerini de götürüyor

1 saat önce

TÜRKİYE'de yaz tatillerini geçiren gurbetçilerin yaşadıkları Avrupa ülkelerine dönüş yolculuğu devam ediyor.

Dönüşe geçen gurbetçiler, memleket lezzetlerini de götürüyor, System.String[]

TÜRKİYE'de yaz tatillerini geçiren gurbetçilerin yaşadıkları Avrupa ülkelerine dönüş yolculuğu devam ediyor. Gurbetçiler, yaşadıkları ülkelere dönerken Türkiye'den de birçok yemeklik erzak götürüyor.

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan ve anavatanda tatillerini geçiren gurbetçilerin yaşadıkları ülkelere hüzünlü dönüşleri sürüyor. Kapıkule Sınır Kapısı'nda zaman zaman çıkış yoğunluğu oluşturan gurbetçiler, anavatana hüzünlü veda ediyor. Geri dönüş yolunda karayolunu tercih eden gurbetçilerin Türkiye'deki son varış noktaları Kapıkule Sınır Kapısı'nda ise son telaşlar yaşanıyor. Kapıkule'deki gümrük sahasında çıkış için sıra bekleyen gurbetçiler, bagajlarındaki memleketlerine özgü yemeklik erzakla birlikte, sıla hasretini de yüklenip yola koyuluyor.

'BAGAJIMIZDA HEM ÖZLEM HEM DE ERZAK VAR'

Memleketi Tunceli'de tatilini geçiren ve Almanya'ya dönüş yoluna koyulan Ali Berk, yanlarına bolca yemeklik erzak aldıklarını belirterek, "Memlekete geldik, şimdi de dönüş yolundayız. Tunceli'den geldim, Almanya'ya gidiyorum. Bagajımızda hem özlem hem de erzak götürüyoruz. Tereyağı, bal, kurutmalık biber aldık. Özel memleketten kardeşlerimin bizim için hazırladığı yiyecekler. Biz de bunları yanımıza alıp gurbette yıl boyu tüketeceğiz. Bir daha geldiğimizde yine aynı şekilde bu yiyeceklerin özlemiyle gelmiş olacağız" dedi.

'PASTIRMA'DAN EKMEK VE KAVUNA HERŞEY VAR'

Aracıyla Belçika'ya yolculuk eden Süleyman Kurtoğlu ise Türkiye'nin en meşhur lezzetlerini yanlarına aldıklarını ifade ederek; "Kayseri pastırmamız, Trabzon ekmeğimiz, Koçhisar kavunumuz var. Annemin bahçesinden biber, domates aldık. Erzakları hazırladık dönüş yoluna koyulduk. Buradan Bulgar gümrüğünü geçtikten sonra kaldığımız yere kadar gideceğiz" diye konuştu.

Ailesiyle birlikte Fransa'ya giden Volkan Bektaş da Çorum'dan özellikle bol bol leblebi götürdüğünü belirtti. Bektaş, " Avusturya'dan dünyanın merkezi Çorum'a geldim. Çorum'da eşimizi dostumuzu ziyaret ettik, leblebimizi, kuruyemişimizi aldık, özlemimizi de bagajımıza koyduk yol aldık. Annem bize özel tarhana yaptı, bamya kurutmalarımız var. İnşallah orada 1 sene boyunca ülkemizin lezzetlerinden tüketeceğiz. Orada eşimize dostumuza da çokça aldığım meşhur Çorum leblebisinden hediye edeceğim" diye konuştu.

Türkiye, Avrupa, Çorum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 10:53 Kaynak: DHA
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