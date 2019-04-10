Dönüşen Dünyada Liderliğin 3 Boyutu Konuşuldu

Boğaziçi Üniversitesi mezunları ve akademik kadrosundan oluşan danışmanlık platformu BCB, bu yeni nesil liderliğin ihtiyaçlarını çok kapsamlı bir şekilde tanımlayarak, bu alandaki farkındalığı arttırma hedefiyle geliştirdiği BCB Talks'u, iş dünyasına tanıttı. BCB Talks, yaşanan dönüşüm sürecinde liderlerin ihtiyaç duyulabileceği yol haritalarını anlatıyor.

Kendi alanlarında birçok başarılı işe imza atmış ve 20 yıldan fazla deneyime sahip iş insanlarından oluşan BCB Talks'un tanıtım etkinliğinin açılışını BCB Yönetim Kurulu Üyesi Neda Soydan yaptı: "BCB,iş dünyası ve akademiyi girişimcilik nosyonuyla bir araya getirdi. BCB danışmanlık projeleri, multi-disiplinlerin yürüttüğü projeler olarak yüksek etki yaratmaya devam ediyor.Aynı projede çeşitli sektörel uzmanlar, X,Y,Z jenerasyonları olarak hep birlikte, eş zamanlı, senkron ve bütünler biçimde çalışıyorlar. Bugün BCB Talks ile BCB'deki deneyimlerimizi tüm iş ortaklarımıza aktarmak istedik."

Soydan'ın ardından BCB Danışmanı Nilay Tatlısöz, ilk oturumu açtı. Tatlısöz, dönüşen dünyanın en önemli gerekliliğinin globalleşmek olduğunun altını çizerek; "İşimizin her aşamasında hedeflerimize ulaşmak ve sürdürülebilir başarı yakalayabilmek için, içinde bulunduğumuz sektöre, organizasyona, pazara ait kültür farklılıklarını iyi anlamak çok önemli. Liderlerin bu alandaki yetkinliklerini geliştirmesi, ekiplerine ve içinde bulundukları sektöre çok daha sağlıklı bir şekilde öncülük etmelerine olanak tanıyacak." dedi.

Z Kuşağı için iş seçimindeki en önemli kriter, o işten keyif alması.

Kültürel farklılıkların doğru analiz edilmesinin yanı sıra, şirket içerisindeki jenerasyon farklılıklarına vurgu yapan BCB Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Akiş ise şöyle konuştu: "Bir liderin en önemli yetkinliklerinden biri de, farklı yaş gruplarından oluşan ekibini en verimli şekilde yönetebilmenin yollarını bilmesidir. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki, içinde benim de bir parçası olduğum X kuşağı için iş seçimindeki en önemli değerler sırasıyla; güvence, kariyer, ücret ve keyif-anlam iken, X+ kuşağı için bu sıralamanın tam tersi olduğu görülüyor. Şu an çalışma hayatına giren Z kuşağı için öncelik, keyif aldığı veya bir anlam bulabildiği bir işe sahip olmak. Doğru bir yönetim hizmeti verebilmek için, bu farklılıkların çok iyi okunması gerekiyor. "

BCB Danışmanı Cemile Şenulubaş kendi sunumunda, iyi bir liderin, aynı zamanda iyi bir müşteri deneyimi tasarımcısı olması gerektiğinin altının çizerek;

"Hayatımızın her alanında birçok markanın ürün ve hizmetleriyle ilgili deneyimler yaşıyoruz. Ve bu deneyimler bizde çeşitli duyguların oluşmasına neden oluyor. İşte bu duygular da, markalarla ilgili algımızı oluşturuyor. Biz müşteri memnuniyetinin bir adım ötesini, müşteri deneyimi olarak tanımlıyoruz. Pozitif bir marka algısı için liderlerin, müşteri ile markanın temas ettiği her noktayı titizlikle tasarlaması gerekiyor." dedi.

Mumu geliştirmeye devam ederek ampülü bulamayız.

Bu tasarım ekseninde satış yönetiminin de dönüştüğünün altını çizen BCB Danışmanı Ali Tüzmen, "Dünya bugüne kadar 3 sanayi devrimi geçirdi, şu an 4.sünü yaşıyoruz. Bu devrimlerle birlikte, geleneksel satış yöntemlerinden dijital satış yöntemlerine geçiş süreçlerine tanıklık ettik. Biz liderler olarak artık bu süreçte bildiğimiz her şeyi unutmalıyız. Mumu geliştirmeye devam ederek ampülü bulamayız. Mumla ilgili bilgilerimizi unutmamız gerek. Buradaki en büyük itici güç dijital değişimin getirdikleri." dedi.

Dolar tahmini, kurşun kalemle yapılır

Dönüşümün ekonomik boyutu ile ilgili deneyim ve öngörülerini paylaşan BCB Danışmanı Ekonomist Pelin Yenigün Dilek, "Özellikle global ölçekte iş yapan şirketlerin, sadece sektörle ve şirketleriyle ilgili rakamları değil, aynı zamanda ülkenin de ekonomik ve politik gidişatını yakından izlemesi gerekiyor. Şu anda dünyada ve Türkiye'de belirsizlikler artıyor. Riskler birbiriyle ilintili. Rüzgar eskisi gibi arkadan esmeyebilir. Suyun itici gücü, herkesi yüzdüremeyebilir. Türkiye ekonomisinin dengeleri değişirken, yöneticilerin en doğru bilgiye nasıl ulaşacaklarını bilmeleri, ve bu bilgiyi şirketleri için filtrelemeleri çok kritik.Bunu zamanlı yapabilen de, her zaman olduğu gibi ayrışacak ve başarıya ulaşacak. Bana en çok sorulan sorulardan biri: Enflasyon, kur, faiz ne olacak? Hem reel sektörde, hem de finans sektöründe çalıştım.Ve en çok şu cevabı veriyorum: Dolar tahmini, kurşun kalemle yapılır; çünkü kimsenin tahmini tutmaz. Bence önemli olan, şu anda hangi parametrelerin TL'nin volatilitesi üzerinde etki yaptığını bilmek ve buna göre geminin dümenini yönetmek." dedi.

BCB Talks lansmanı, değerli danışmanların farklı sektörler ve farklı içerikler üzerine konuşmaları ile gerçekleştirildi. 150'den fazla kişinin katıldığı etkinlik Boğazici Üniversitesi BÜMED Mustafa Kemal Atatürk Salonunda gerçekleştirildi.