"Dönüştüren Koçluk Hikayeleri" webinarı devam ediyor - Son Dakika

"Dönüştüren Koçluk Hikayeleri" webinarı devam ediyor

11.03.2021 10:03

ICF Türkiye'nin, "Dönüştüren Koçluk Hikayeleri" webinarında konuşan Akbank Akademi Müdürü Selda Özçalık, "Koçluk bir sorun çözme aracı değil, bireyin kendi geleceğine yaptığı bir yatırımdır.

ICF Türkiye'nin, "Dönüştüren Koçluk Hikayeleri" webinarında konuşan Akbank Akademi Müdürü Selda Özçalık, "Koçluk bir sorun çözme aracı değil, bireyin kendi geleceğine yaptığı bir yatırımdır." dedi.

Uluslararası Koçluk Federasyonu ICF Global'in Türkiye'deki imtiyazlı kuruluşu ICF Türkiye'nin başlattığı "Dönüştüren Koçluk Hikayeleri" webinarının sekizincisi, Akbank Akademi Müdürü Selda Özçalık'ın katılımıyla gerçekleşti.

8 aydır düzenli olarak, her ayın ikinci Çarşamba günü gerçekleştirilen etkinliğe bugüne kadar; Aksigorta, Arçelik Global, AXA Sigorta, Borusan, Bosch Türkiye, Hugo Boss Türkiye, Koçtaş, LC Waikiki, Tofaş, Logo Grup kurumlarının üst yöneticileri katıldı.

ICF Türkiye Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tuna Aktuna'nın moderatörlüğünde gerçekleştirilen etkinlikte, Akbank'ın koçluk uygulamaları, koçluk mentorluk ayrımı, koçluk uygulamalarıyla şirket yöneticilerinin performanslarının nasıl daha da arttığı ve bunun kuruma nasıl yansıdığı konuları ele alındı.

"Bölgelerdeki satış müdürleri, çalışanlarına koçluk ve mentorluk hizmeti de veriyor"

Etkinlikte konuşan Akbank Akademi Müdürü Özçalık, bir kurumda koçluk uygulamalarının liderlerden başlayıp kuruma yayılmasının en etkili yol olduğunu belirterek, 2014'ten bu yana, gönüllülük temelli bir şekilde tüm tepe yöneticilerinin koçluk yolculuğuna çıktığını ifade etti.

Akbank'ın kurumsal kültürünün, sadece bugünün işlerine odaklanmanın, bugünün sorunlarını çözmenin yeterli olmayacağını iyi bilen, bunu iyi özümsemiş bir kültür olduğunu aktaran Özçalık, şunları kaydetti:

"Geleceği planlamak zorundasınız ve bunun için de sürekli bir yeniden öğrenme sistemini işletmeniz gerekiyor. Bunun da en etkili yolların birisinin koçluk olduğuna karar vermiştik. Böylece sadece tepe yöneticilerimizin değil, tüm liderlerimizin koçluk eğitimi alma kapsını açtık. Böylece gelişmiş bir iç koç ekibimiz oluştu. Örneğin, bölgelerdeki satış müdürlerimizin bir fonksiyonu da bölgelerindeki çalışanlarına koçluk ve mentorluk hizmeti vermeleridir. Bugün hem profesyonel dış koçlarla hem de iç koçlarımızla koçluk yolculuğumuz devam ediyor."

"Koçluğun inanç ve özgüven artışına net bir katkısı olduğunu gözlemliyoruz"

Özçalık, liderleriyle birlikte lider koçluğu uygulamalarının devam ettiğini ancak çok yoğun rekabetin olduğu bir sektörde olduklarını belirtti.

Performans artışının öncelikli konuların başında geldiğini ifade eden Özçalık, bu alanda da koçluktan faydalandıklarını aktardı.

Özçalık, "Geleceğin Aynası Akbanklı" isimli bireysel gelişim programında koçluk uygulamalarını yoğun olarak kullandıklarını vurgulayarak, "Hem Bugünün Aynası, hem Takımın Aynası hem de Geleceğin Aynası şeklinde adlandırdığımız bir takım değerlendirme süreçlerinden geçiyor tüm Akbank çalışanları. Bu sürecin sonunda bireysel gelişim planları çıkartıyoruz." ifadelerini kullandı.

Koçluk uygulamalarından elde ettikleri faydalara ve sonuçların ölçümüne de değinen Özçalık, sözlerine şöyle devam etti:

"Bir çalışana koçluk uygulamasına başlarken, çalışan, yöneticisi ve ilgili koç bir araya geliyor ve en baştan ihtiyaçları tespit ediyor. Ama elbette süreç içinde çok farklı noktalara gelebiliyor verilen koçluğun içeriği. Koçluk alan çalışanların sıklıkla vurguladıkları, farkındalıklarının artması oluyor. Çözüm bulmak konusunda kendilerini daha güçlü hissettiklerini, önyargılardan daha kolay kurtulduklarını belirtiyorlar. İnanç ve özgüven artışına net bir katkısı olduğunu gözlemliyoruz. Koçluğun katkılarının sayısal ölçümleme verileri konusu ise belki de işin en zor kısmıdır maalesef. Matematik kökenli birisi olarak söylüyorum hem de bunu. Bizim için memnuniyeti ölçmek çok daha kıymetli. Koçluk bir sorun çözme aracı değil, bireyin kendi geleceğine yaptığı bir yatırımdır ve burada memnuniyet ölçümü çok önemli."

Özçalık, hibrit çalışma modellerinin hayatın her alanına girdiğini kaydederek, fiziksel ortamda yaratılan enerji ve sinerjinin, dijital ortamlarda daha kısa süreli olabildiğini dile getirdi.

Bu nedenle eğitimleri daha az sayıda insanın katılımıyla yapmak zorunda olduklarını aktaran Özçalık, "Yeni bir süreç yaşıyoruz tüm dünya olarak. Bugüne kadar bildiklerimizin dışında bir deneyim bu. Uzaktan çalışmaya belki çok hızlı adapte olduk ama fiziksel iletişimdeki imkanların yerine başka iletişim imkanları koymak zorundayız, zira ilişkilerin zayıflama riski var." ifadelerini kullandı.

Arçelik A.Ş., Aksigorta, Türkiye, Akbank, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'Dönüştüren Koçluk Hikayeleri' webinarı devam ediyor - Son Dakika Ekonomi


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