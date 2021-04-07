Dönüştürülen Galaxy akıllı telefonlar, göz hastalıklarının tespit edilmesinde kullanılıyor - Son Dakika

Dönüştürülen Galaxy akıllı telefonlar, göz hastalıklarının tespit edilmesinde kullanılıyor

07.04.2021 15:23
Dönüştürülen Galaxy akıllı telefonlar, göz hastalıklarının tespit edilmesinde kullanılıyor, System.String[]

Samsung'un Galaxy İleri Dönüşüm Programı sayesinde, kullanılmayan Galaxy akıllı telefonlar tıbbi teşhis kameralarına dönüştürülerek Vietnam, Hindistan, Fas ve Papua Yeni Gine'de yeterli sağlık hizmeti alamayan insanların desteklenmesi için kullanılıyor.

Samsung'un Galaxy İleri Dönüşüm Programı sayesinde, kullanılmayan Galaxy akıllı telefonlar tıbbi teşhis kameralarına dönüştürülerek Vietnam, Hindistan, Fas ve Papua Yeni Gine'de yeterli sağlık hizmeti alamayan insanların desteklenmesi için kullanılıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Samsung Electronics, 2017 yılında Galaxy cihazlarının yenilikçi ve pozitif bir etki yaratmasını sağlamak amacıyla Galaxy İleri Dönüşüm Programı'nı başlattı. Bu program sayesinde, kullanılmayan Galaxy akıllı telefonlar EYELIKE adı verilen taşınabilir bir göz dibi (fundus) kameranın beyni olarak işlev görüyor ve bu kamera gözde daha üst düzey tanı yapmayı sağlayacak şekilde bir lens eklentisine bağlanıyor. Bu esnada akıllı telefon görüntüleme amacıyla kullanılıyor.

Kullanılan Galaxy cihaz bir sonraki aşamada bir yapay zeka algoritması kullanarak göz rahatsızlıklarına ait görüntüler üzerinde analiz ve tanı gerçekleştirerek hasta verilerini doğru olarak oluşturan ve uygun maliyetli tedaviyi öneren bir uygulamaya bağlanıyor. Benzeri olmayan, uygun maliyetli tanı kamerası, hastalarda diyabetik retinopati, glokom ve yaşa bağlı maküler dejenerasyonu gibi körlüğe yol açabilecek durumların tespitine yönelik tarama gerçekleştirebiliyor.

İş birlikleri toplumların sağlık hizmetlerine erişmesini sağlıyor

Samsung 2018 yılından bu yana Kore Yonsei Üniversitesi Sağlık Sistemi (YUHS) ve Uluslararası Görme Kaybını Önleme Ajansı (IAPB) ile iş birliği yaparak taşınabilir retina kamerasıyla Vietnam'da 19 binin üzerinde insanın göz tedavisine erişmesine katkı sağladı. Yalnızca 2019 yılında ülkenin ücra bölgelerinde kliniklere erişimi olmayan sağlık profesyonellerine 90 portatif oftalmoskop sağlayan Samsung şimdi kapsamını genişlettiği programı Hindistan, Fas ve Papua Yeni Gine'de uygulamaya geçiriyor. Samsung ayrıca rahim ağzı kanseri taramasını yaygınlaştırmak ve kadınların nitelikli sağlık hizmetlerine erişimini iyileştirmek amacıyla yeni tarama alanlarına uzanarak akıllı telefon kullanımına dayalı taşınabilir kolposkoplar geliştiriyor.

İşlevsel yeniliklerinin yanı sıra Samsung, çevresel sürdürülebilirliği tüm faaliyetlerine dahil etme konusunda da kararlılık gösteriyor. İlgili sürdürülebilirlik hedefleri arasında, 2030 yılına kadar 7,5 milyon elektronik atığın toplanması ve 500 bin ton geri dönüştürülmüş plastik elde edilmesi yer alıyor. Şirket, Galaxy göz dibi kamerası ekipmanını da bu kapsamda yüzde 35 geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilerek yeniden kullanım kolaylığı sunuyor. Tanı cihazı aynı zamanda ABD Çevre Koruma Ajansı EPA'nın Sürdürülebilir Malzeme Yönetimi Üstün Teknoloji Ödülü'ne de layık görüldü.

"Topluma pozitif etki oluşturabilmek için fırsat olarak görüyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Mobil İletişim Sürdürülebilirlik Yönetimi Ofisi Başkan Yardımcısı Sung-Koo Kim, "Dünyanın farklı yerlerinde insanlar temel sağlık hizmetlerine erişmekte zorluk yaşıyor. Biz de Samsung olarak toplum için pozitif etki oluşturabilmek ve daha sürdürülebilir uygulamaları hayata geçirmek amacıyla akıllı ve yenilikçi çözümler geliştirme fırsatı yakaladık. Bu programla birlikte Samsung olarak teknolojinin insan yaşamını zenginleştirdiği ve herkes için daha eşit, daha sürdürülebilir bir geleceğin mümkün olduğu bir dünya için önemli bir adım atıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yonsei Üniversitesi Sağlık Sistemi'nden Dr. Sangchul Yoon da, "Mümkün olduğunca çok insana ulaşmak amacıyla uygun maliyetli bir göz sağlığı tanı çözümü arayışı içindeydik. Samsung'un Galaxy akıllı telefonlarını performansları nedeniyle, Samsung'un ileri dönüşüm çabalarını araştırmamıza dahil ettik. Birden fazla optik teknoloji ve yapay zeka kullanımıyla bir Galaxy akıllı telefonun kamera performansını bir araya getirerek, tıp uzmanlarının kullandığı göz dibi kameraları düzeyinde işlev görebilen uygun fiyatlı bir tıbbi cihaz geliştirdik. Böylelikle sağlıkla ilgili sorunların yanında çevresel bir soruna da çözüm üretilmiş oldu." açıklamasını yaptı.

Uluslararası Görme Kaybını Önleme Ajansı Batı Pasifik Bölgesi Koordinatörü Drew Keys ise, "EYELIKE Platformu'nun faaliyet gösterdiği ulaşılması zor bölgelerde yaşayan nüfus için sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi için teknolojiyi kullanıyoruz. IAPB olarak Samsung'un bu tür sağlık çözümlerine yönelik pilot uygulama geliştirmek amacıyla üye kuruluşlarımızla yakından çalışması bizi çok mutlu ediyor. Üye kuruluşlarımız, Samsung ile birlikte teknolojiyi sunarak bu bölgelerde iş birliğine dayalı ve yapıcı ilişkiler kurabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Papua Yeni Gine, geri dönüşüm, Vietnam, Samsung, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Dönüştürülen Galaxy akıllı telefonlar, göz hastalıklarının tespit edilmesinde kullanılıyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Oyuncu Türev Uludağ, 63 kilo verdi! Son halini görenler tanımakta güçlük çekti Oyuncu Türev Uludağ, 63 kilo verdi! Son halini görenler tanımakta güçlük çekti G.Saray Başkanı'ndan F.Bahçe'ye olay gönderme: G.Saray Başkanı'ndan F.Bahçe'ye olay gönderme: "Tarihten uzak iki tane tıfıl yönetici, kazanınca hemen sustu!" Aylardır kayıp olan adamın parçalanmış cansız bedeni foseptik çukurunda bulundu Aylardır kayıp olan adamın parçalanmış cansız bedeni foseptik çukurunda bulundu Son Dakika! Konya'da askeri gösteri uçağı düştü, pilot şehit oldu Son Dakika! Konya'da askeri gösteri uçağı düştü, pilot şehit oldu Yaşlı kadına şiddet anlarını kayda alan gelin, taziye evinde böyle göbek atmış Yaşlı kadına şiddet anlarını kayda alan gelin, taziye evinde böyle göbek atmış 4 kişinin öldürüldüğü büronun sahibi avukat dehşet dakikalarını anlattı: Eli bile titremeden, kimi istediyse onu vurdu 4 kişinin öldürüldüğü büronun sahibi avukat dehşet dakikalarını anlattı: Eli bile titremeden, kimi istediyse onu vurdu Katarlılar Selin Ciğerci'nin kozmetik markasına göz koydu! Teklif ettikleri tutar ağızları açık bıraktı Katarlılar Selin Ciğerci'nin kozmetik markasına göz koydu! Teklif ettikleri tutar ağızları açık bıraktı Reha Muhtar ve Deniz Uğur çiftinin çocukları büyüdü! İşte babalarına benzeyen ikizlerin son hali Reha Muhtar ve Deniz Uğur çiftinin çocukları büyüdü! İşte babalarına benzeyen ikizlerin son hali
Mustafa Cengiz'e Fenerbahçe'den jet cevap: Mustafa Cengiz'e Fenerbahçe'den jet cevap: "Saat 16.30'da arşivi açıyoruz"         
16:04
Son Dakika! Tam kapanma mı geliyor? Erdoğan: Amacımız ülkemizi Ramazan ayında dinlendirmek Son Dakika! Tam kapanma mı geliyor? Erdoğan: Amacımız ülkemizi Ramazan ayında dinlendirmek         
15:39
Her hafta yeni bir mutasyonun ortaya çıktığı ülke virüse teslim oldu! Bilim insanları adını Her hafta yeni bir mutasyonun ortaya çıktığı ülke virüse teslim oldu! Bilim insanları adını "Biyolojik Fukushima" koydu         
15:34
Konya'da düşen askeri gösteri uçağının enkazından ilk görüntüler Konya'da düşen askeri gösteri uçağının enkazından ilk görüntüler         
14:48
Emniyet'ten Emniyet'ten "para desteli video" ile ilgili açıklama: Şahıs gözaltına alındı, yakın koruma olduğu iddiaları asılsız         
14:36
Koronavirüs tedavisi gören oyuncu Muharrem Erdemir, vefat etti Koronavirüs tedavisi gören oyuncu Muharrem Erdemir, vefat etti         
14:05
Hem şifa deposu hem mahallenin geçim kaynağı! Kilosunu 20 TL'den satıyorlar Hem şifa deposu hem mahallenin geçim kaynağı! Kilosunu 20 TL'den satıyorlar         
13:45
Yufkacı olayından sonra bir skandal daha! Evli kadın, 27 yıllık eşini terk edip 3. kuma olarak kaçtı Yufkacı olayından sonra bir skandal daha! Evli kadın, 27 yıllık eşini terk edip 3. kuma olarak kaçtı         
12:17
Site bahçesine giren 2 metrelik yılan büyük korku yarattı Site bahçesine giren 2 metrelik yılan büyük korku yarattı         
11:55
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, kovduğu sefirin ayağına gitti Yunanistan Başbakanı Miçotakis, kovduğu sefirin ayağına gitti         
10:29
Binlerce kişiye müjde! Torba yasa Meclis'e sunuldu, TMSF'ye devredilen paralar iade edilecek Binlerce kişiye müjde! Torba yasa Meclis'e sunuldu, TMSF'ye devredilen paralar iade edilecek         
10:27
Yılın aşk iddiası: Sıla Gençoğlu ve İlker Kaleli yeni bir ilişkiye başladı Yılın aşk iddiası: Sıla Gençoğlu ve İlker Kaleli yeni bir ilişkiye başladı         
09:26
Ormanlık alanda tecavüz dehşeti! Gözü dönmüş sapığı köpek yakaladı, esnaf dövdü Ormanlık alanda tecavüz dehşeti! Gözü dönmüş sapığı köpek yakaladı, esnaf dövdü         
09:09
40 modelin çırılçıplak poz verdiği fotoğrafın yankısı sürüyor! 40 modelin çırılçıplak poz verdiği fotoğrafın yankısı sürüyor! "Ablamı dövmesinden tanıdım, utanıyoruz"         
09:07
Survivor'dan elenen Öykü Çelik ile İsmail Berhan evleniyor Survivor'dan elenen Öykü Çelik ile İsmail Berhan evleniyor         
23:56
Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaşarak hayalinin gerçek olduğunu duyurdu Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaşarak hayalinin gerçek olduğunu duyurdu         
21:38
14 yaşındaki kız çocuğuna istismar, doğum yapınca ortaya çıktı 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar, doğum yapınca ortaya çıktı         
18:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2021 16:39:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Dönüştürülen Galaxy akıllı telefonlar, göz hastalıklarının tespit edilmesinde kullanılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei