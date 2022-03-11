Dönüşü alamayan tır kavşakta devrildi - Son Dakika

Adıyaman'da, kavşakta dönüş alamayan tır kontrolden çıkarak devrildi.

Edinilen bilgilere göre, Onar Feremez idaresindeki 06 BML 271 plakalı Mercedes marka tır, Yeni Mahalle Türkiye Petrolleri Bölge Müdürlüğü Kavşağında dönüş yaptığı esnada kontrolden çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada ölen yada yaralanan olmazken tırda maddi hasar meydana geldi. Tır, olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrası bulunduğu yerden vinç yardımıyla kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN