Dönüşü alamayan tır kavşakta devrildi - Son Dakika
Üye Girişi

Dönüşü alamayan tır kavşakta devrildi

11.03.2022 11:17
Dönüşü alamayan tır kavşakta devrildi

Adıyaman'da, kavşakta dönüş alamayan tır kontrolden çıkarak devrildi.

Adıyaman'da, kavşakta dönüş alamayan tır kontrolden çıkarak devrildi.

Edinilen bilgilere göre, Onar Feremez idaresindeki 06 BML 271 plakalı Mercedes marka tır, Yeni Mahalle Türkiye Petrolleri Bölge Müdürlüğü Kavşağında dönüş yaptığı esnada kontrolden çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada ölen yada yaralanan olmazken tırda maddi hasar meydana geldi. Tır, olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrası bulunduğu yerden vinç yardımıyla kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Dönüşü alamayan tır kavşakta devrildi
Dönüşü alamayan tır kavşakta devrildi

YORUMLAR
500
Milletvekili Tutdere, kadınlar gününü kutladı Milletvekili Tutdere, kadınlar gününü kutladı

Mercedes, Adıyaman, Türkiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Dönüşü alamayan tır kavşakta devrildi - Son Dakika


Son Dakika
11:02 11 Mart 2022 Cuma gününde altının gram fiyatı 958 lira seviyesinden işlem görüyor
11:01 Kılıçdaroğlu tek tek sayıp ekledi: Hepsini serbest bırakacağız! Demirtaş'ı da, Kavala'yı da, askeri öğrencileri de, düşünce mahkumlarını da...
11:01 Fransa'da seçim öncesi Macron'u eleştirisi: Telefonla konuşuyor, ne olduğunu ne yaptığını bilmiyoruz
10:56 Rusya-Ukrayna savaşının sonuna dair korkutan 5 senaryo: Putin mi düşer, Zelenski mi? NATO-Rusya savaşı başlar mı? Barış ihtimali ne?
10:50 İspanyol basını Galatasaraylı iki futbolcuyu öve öve bitiremedi!
10:32 Aman dikkat! Şimdiye kadar yağan hiçbir şey: İstanbul'a esas kar, yarın akşam geliyor!
10:08 Ukraynalılar kent savaşına hazırlanıyor! Kiev'in etrafı hendeklerle sarılıyor, hidrolik savaş da başladı
10:20 Son Dakika: Merkez Bankası açıkladı: Yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini arttırıldı
10:19 Seda Sayan 7. kez evleneceği iddiasını yalanladı!
10:17 Avrupa'da heyecanlı gece! A Milli Takımımızın futbolcuları gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2022 11:23:26. #1.12#
SON DAKİKA: Dönüşü alamayan tır kavşakta devrildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement