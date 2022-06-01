Dönüşü kaçıran sürücü metrelerce geri geri gitti; o anlar kameraya yansıdı - Son Dakika
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Dönüşü kaçıran sürücü metrelerce geri geri gitti; o anlar kameraya yansıdı

01.06.2022 11:02

Esenyurt'ta trafik magandası yürekleri ağza getirdi.

Esenyurt'ta trafik magandası yürekleri ağza getirdi. Yoğun bir caddede dönüşü kaçıran şahıs, trafiğe aldırmadan aracını geri geri sürdü. Metrelerce bu şekilde devam eden araç, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, döneceği yeri kaçıran sürücü, metrelerce ileriden dönmek yerine insanların canını hiçe saydı. Yanından akan trafiğe aldırmayan sürücü, aracını geri geri onlarca metre götürdü. Vatandaşların "Nereye kadar bu şekilde gideceksin" diyerek tepki gösterdiği şahsın o anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

(Hakan Polat - Erdal Can İçelli - İHA)

Dönüşü kaçıran sürücü metrelerce geri geri gitti; o anlar kameraya yansıdı
Dönüşü kaçıran sürücü metrelerce geri geri gitti; o anlar kameraya yansıdı
Dönüşü kaçıran sürücü metrelerce geri geri gitti; o anlar kameraya yansıdı
Dönüşü kaçıran sürücü metrelerce geri geri gitti; o anlar kameraya yansıdı

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Kaynak: İHA

Esenyurt, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dönüşü kaçıran sürücü metrelerce geri geri gitti; o anlar kameraya yansıdı - Son Dakika


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