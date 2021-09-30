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Dönüşüm için 400 başvuru - Son Dakika

Dönüşüm için 400 başvuru

30.09.2021 11:04
Dönüşüm için 400 başvuru, System.String[]

İSTANBUL'da 750 minibüs ve 250 dolmuşun taksiye dönüşümüyle ilgili başvurular başladı.

İSTANBUL'da 750 minibüs ve 250 dolmuşun taksiye dönüşümüyle ilgili başvurular başladı. Bakırköy'de bulunan başvuru merkezlerinde yoğunluk oluştu. Ulaştırma Daire Başkanlığı Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürü Barış Yıldırım, 2 gün içerisinde yaklaşık 400 kişinin başvuru yaptığını açıkladı. Son başvuru tarihi 26 Ekim belirlendi. UKOME'den karar geçerse, taksi dönüşümü yapılacak araç sayısından fazla başvuru olması durumunda noter huzurunda kura çekilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) teklifiyle son Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında kabul edilen 750 minibüs ve 250 dolmuşun taksiye dönüşüm süreci başladı. 26 Eylül'de başlayan ve  30 gün sürecek olan başvurular, Bakırköy ve Kartal'daki hizmet merkezlerinde yapılıyor. UKOME kararında belirlendiği üzere minibüs ve dolmuşların taksiye dönüşümü için başvuru süresi 30 günle sınırlı. Son başvuru tarihi 26 Ekim 2021 olarak belirlendi. Başvurular, bizzat araç veya vekaletname sahipleri tarafından yapılıyor. Başvurularda, plaka sahibine ait geçerli bir kimlik kartı, UKOME kararı ile tarif edilen şekilde vekaletname, Araç Tescil Özet Raporu yeterli. Üzerinde araç bulunmayan plakaların dönüşüm başvuruları kabul edilmiyor. 30 günlük başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından, hat bazında başvurular listelenecek ve taksi dönüşümü yapılacak araç sayısından fazla başvuru olması durumunda noter huzurunda kura çekimi yapılacak. Kura çekimleri canlı olarak yayınlanacak. Ulaştırma Daire Başkanlığı Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürü Barış Yıldırım, başvuruların yoğun olduğunu belirtti.

"2 GÜNDE YAKLAŞIK 400 BAŞVURU ALDIK"Ulaştırma Daire Başkanlığı Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürü Barış Yıldırım, başvuru süreci hakkında bilgi vererek, "750 minibüs 250 dolmuşun taksiye dönüşüm kararını aldık. Vatandaşlarımız bu süreci tamamlamak için alanlara geldiler. Başvuruları Kartal ve Bakırköy'deki başvuru merkezlerimizden alıyoruz. Dünden bu yana yaklaşık 400 tane başvuru aldık. Bu rakamın 4 bine ulaşmasını bekliyoruz. Hat bazında kura çekilecek, her hat için taksiye dönüşecek araç sayısı belirlendi. 30 günün ardından canlı yayında kura çekimi yapılacak. Başvuranların gelir endişesi olduğunu biliyoruz amacımız bu yarayı tedavi etmek" dedi.

"TAKSİ İHALESİ YERİNE MİNİBÜSLER TAKSİYE ÇEVRİLSİN"40 yıldır minibüsçülük yapan Mustafa Karaman, "İstanbul'da 6 bin 400 tane minibüs var. Bu minibüslerin çoğu iş yapmıyor. Mazot parasını dahi ödeyemiyoruz, arabalarımızı sıfırlayamıyoruz. Bin tane taksi kararı yetersiz. Sayın Ekrem İmamoğlu'na sesleniyorum. 5 bin tane ticari taksi çıkarıp ihale yapacağına İstanbul'daki minibüsçülerden dönüşüm yapsın. İstanbul'da zaten trafik sorunu var ekstra 5 bin tane taksi geldiğinde daha kötü olur" dedi. Minibüsçü Ahmet Yüksekdağ ise,  "Yeni taksi olarak ihale açılmasın. Yeni taksi verilmesin. Minibüsler taksiye çevrilsin. Onlar yeni taksi ihalesi açıp para kazanmak istiyorlar. Trafik zaten yürümüyor. Minibüsler taksiye çevrilirse trafiğin de yükü azalır" diye konuştu.

"TEK YETKİLİ İBB OLSUN"Minibüsçü Hüseyin Tozlu, yetkilerin yalnızca İBB'de olması gerektiğini belirterek "Tek yetkili kurum İstanbul Büyükşehir Belediyesi olsun. Bizim duraklarımızdaki kalkış saatlerimiz, çalışma sistemlerimiz, İBB'de olsun. Bir taksinin yevmiyesi 600 lira ama minibüsçülerin öyle değil, kalan minibüsçülere çözüm bulunması gerek" dedi.

Dönüşüm için 400 başvuru
Dönüşüm için 400 başvuru
Dönüşüm için 400 başvuru
Dönüşüm için 400 başvuru
Dönüşüm için 400 başvuru
Dönüşüm için 400 başvuru
Dönüşüm için 400 başvuru
Dönüşüm için 400 başvuru

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Dönüşüm için 400 başvuru - Son Dakika


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