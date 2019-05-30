Dönüşümün ilk adımı elektrikli araçlar
1 saat önce
Otomotiv endüstrisinde sürdürülebilirlik başta olmak üzere birbiri ardına gerçekleştirilen çalışmalarla uluslararası arenada elektrikli ve sürücüsüz araçlar, batarya teknolojileri, otomotiv elektroniği, sıfır emisyon ve sıfır kaza çalışmaları öne çıkıyor.
Otomotiv endüstrisinde sürdürülebilirlik başta olmak üzere birbiri ardına gerçekleştirilen çalışmalarla uluslararası arenada elektrikli ve sürücüsüz araçlar, batarya teknolojileri, otomotiv elektroniği, sıfır emisyon ve sıfır kaza çalışmaları öne çıkıyor.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 11:28
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