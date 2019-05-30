Son Dakika Haberleri: Dönüşümün ilk adımı elektrikli araçlar
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Dönüşümün ilk adımı elektrikli araçlar

1 saat önce

Otomotiv endüstrisinde sürdürülebilirlik başta olmak üzere birbiri ardına gerçekleştirilen çalışmalarla uluslararası arenada elektrikli ve sürücüsüz araçlar, batarya teknolojileri, otomotiv elektroniği, sıfır emisyon ve sıfır kaza çalışmaları öne çıkıyor.

Dönüşümün ilk adımı elektrikli araçlar, System.String[]
Otomotiv endüstrisinde sürdürülebilirlik başta olmak üzere birbiri ardına gerçekleştirilen çalışmalarla uluslararası arenada elektrikli ve sürücüsüz araçlar, batarya teknolojileri, otomotiv elektroniği, sıfır emisyon ve sıfır kaza çalışmaları öne çıkıyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 11:28 
Ekonomi
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