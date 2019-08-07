Dönüşümün yol haritası İstanbullu KOBİ'lerle yazılıyor
47 dakika önce
30 Eylül'e kadar sürecek başvurular sonucunda DDM Projesinden ilk etapta merkezi veya bir şubesi İstanbul'da bulunan 120 KOBİ'nin yararlanması hedefleniyor.
30 Eylül
'e kadar sürecek başvurular sonucunda DDM Projesinden ilk etapta merkezi veya bir şubesi İstanbul
'da bulunan 120 KOBİ'nin yararlanması hedefleniyor
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 07:15
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