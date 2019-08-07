Son Dakika Haberleri: Dönüşümün yol haritası İstanbullu KOBİ'lerle yazılıyor
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Dönüşümün yol haritası İstanbullu KOBİ'lerle yazılıyor

47 dakika önce

30 Eylül'e kadar sürecek başvurular sonucunda DDM Projesinden ilk etapta merkezi veya bir şubesi İstanbul'da bulunan 120 KOBİ'nin yararlanması hedefleniyor.

Dönüşümün yol haritası İstanbullu KOBİ'lerle yazılıyor, System.String[]
30 Eylül'e kadar sürecek başvurular sonucunda DDM Projesinden ilk etapta merkezi veya bir şubesi İstanbul'da bulunan 120 KOBİ'nin yararlanması hedefleniyor
İstanbul, Eylül, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 07:15 
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