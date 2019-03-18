Donut Yeme Kapışması - Kim Pes Edecek?

Yeni bir pes etmeli yeme kapışması ile beraberiz. Bu kez önümüzde donut'lar var. Bu oyunda elbette yeme kapasitesi kadar şans da önemli.

Yeni bir pes etmeli yeme kapışması ile beraberiz. Bu kez önümüzde donut'lar var. Bu oyunda elbette yeme kapasitesi kadar şans da önemli.

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