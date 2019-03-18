Donut Yeme Kapışması - Kim Pes Edecek?
1 saat önce
Yeni bir pes etmeli yeme kapışması ile beraberiz. Bu kez önümüzde donut'lar var. Bu oyunda elbette yeme kapasitesi kadar şans da önemli.
Yeni bir pes etmeli yeme kapışması ile beraberiz. Bu kez önümüzde donut'lar var. Bu oyunda elbette yeme kapasitesi kadar şans da önemli.
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 04:37 Kaynak: Youtube
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