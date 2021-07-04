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Doom Eternal için planlanan çok oyunculu "Invasion" modu iptal edildi! - Son Dakika

Doom Eternal için planlanan çok oyunculu "Invasion" modu iptal edildi!

04.07.2021 22:06
Doom Eternal için planlanan çok oyunculu

Doom Eternal için planlanan çok oyunculu "Invasion" modunun iptal edilmesi ve detayları haberimizde!

id Software, Doom Eternal için çok oyunculu "Invasion" modu ile ilerlemeyeceğini duyurdu. Bunun yerine geliştirici, eleştirmenlerce beğenilen birinci şahıs nişancı oyunu için yeni bir tek oyunculu "Horde" modu üzerinde çalıştığını duyurdu.

Resmi id Software Twitter hesabında paylaşılan bir açıklamada , yönetici yapımcı Mary Stratton, ekibin "Invasion" modunu iptal etmesine katkıda bulunan çeşitli faktörlerden bahsetti; buna, ekibin COVID-19 salgını nedeniyle uzaktan çalışması nedeniyle moddaki geliştirmenin nasıl yavaşladığı da dahil.

Doom Eternal'ın "Invasion" modu ilk olarak QuakeCon 2018'de duyuruldu ve modun lansman sonrası ücretsiz bir güncelleme olarak piyasaya sürülmesi planlandı. Mod, Demon's Souls'un 2020 versiyonu gibi Soulsborne oyunlarının size başka bir oyuncunun dünyasını istila etme fırsatı vermesine benzer şekilde, oyuncuların iblis olarak oynamasına ve diğer oyuncuları istila etmesine izin verecekti.

"Invasion" modunun iptal edilmesinin yanı sıra Stratton, gönderide ayrıca Eternal'ın daha rekabetçi, rütbe tabanlı bir yapı içeren çok oyunculu "Battlemode" güncellemesini alacağını da doğruladı. Id Software'in bu yılki QuakeCon'da yeni "Horde" modu ve "Battlemode" hakkında daha fazla ayrıntı paylaşması bekleniyor.

Doom Eternal için planlanan çok oyunculu Invasion modu iptal edildi!

Twitter, Gamegar, Son Dakika

Kaynak: Playerbros

Son Dakika Gamegar Doom Eternal için planlanan çok oyunculu 'Invasion' modu iptal edildi! - Son Dakika


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