Ancient Gods, Part Two yeni bir hikaye, yeni leveller ve yeni düşmanlar içerecek. Oynamak için DOOM Eternal'a sahip olmak gerekmeyecek.
"Kötülüğü sonsuza dek uzaklaştırmak için son gücünüzle Sentinel ordularını birleştirip savaşı Karanlık Lord'un kalesine taşıyın. Yepyeni Sentinel Hammer sayesinde Slayer artık antik Sentinel harabelerinde, yıkılmış Dünya şehirlerinde ve ötesinde son savaşına yaklaşırken daha da güçlenen yeni düşman türleriyle mücadele ederken yoluna çıkan her iblisi deşip parçalamakla kalmayacak, bir de ezecek. Uğruna savaştığınız her şey sizi bu ana getirdi. Cehenneme karşı savaşınız burada sona eriyor."
MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
Son Dakika › Gamegar › DOOM Eternal'ın ikinci hikaye genişlemesi The Ancient Gods Part Two 18 Mart'ta oyunseverler ile buluşuyor - Son Dakika