DOOM Eternal'ın ikinci hikaye genişlemesi The Ancient Gods Part Two 18 Mart'ta oyunseverler ile buluşuyor - Son Dakika
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DOOM Eternal'ın ikinci hikaye genişlemesi The Ancient Gods Part Two 18 Mart'ta oyunseverler ile buluşuyor

18.03.2021 15:45
DOOM Eternal'ın ikinci hikaye genişlemesi The Ancient Gods Part Two 18 Mart'ta oyunseverler ile buluşuyor

Yayıncılığını Bethesda Softworks ve geliştiriciliğini id Software'nin yaptığı DOOM Eternal'ın ikinci bağımsız hikaye genişlemesi The Ancient Gods, Part Two'nun 18 Mart'ta PlayStation 4, Xbox One, PC ve Stadia için oyunseverler ile buluşacağı açıklandı.

Ancient Gods, Part Two yeni bir hikaye, yeni leveller ve yeni düşmanlar içerecek. Oynamak için DOOM Eternal'a sahip olmak gerekmeyecek.

"Kötülüğü sonsuza dek uzaklaştırmak için son gücünüzle Sentinel ordularını birleştirip savaşı Karanlık Lord'un kalesine taşıyın. Yepyeni Sentinel Hammer sayesinde Slayer artık antik Sentinel harabelerinde, yıkılmış Dünya şehirlerinde ve ötesinde son savaşına yaklaşırken daha da güçlenen yeni düşman türleriyle mücadele ederken yoluna çıkan her iblisi deşip parçalamakla kalmayacak, bir de ezecek. Uğruna savaştığınız her şey sizi bu ana getirdi. Cehenneme karşı savaşınız burada sona eriyor."

DOOM ETERNAL SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

  • İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7/ 64-Bit Windows 10
  • İşlemci: 3,3 GHz veya daha iyi Intel Core i5 veya 3,1 GHz veya daha iyi AMD Ryzen 3
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran Kartı:NVIDIA GeForce GTX 1050Ti (4GB), GTX 1060 (3GB), GTX 1650 (4GB) veya AMD Radeon R9 280(3GB), AMD Radeon R9 290 (4GB), RX 470 (4GB)
  • Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

  • İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10
  • İşlemci: Intel Core i7-6700K yada daha iyisi veya AMD Ryzen 7 1800Xyada daha iyisi
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6GB), NVIDIA GeForce 970 (4GB), AMD RX 480 (8GB)
  • Depolama: 50 GB kullanılabilir alan
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