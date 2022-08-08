Doom Eternal sistem gereksinimleri neler? Doom Eternal kaç GB? - Son Dakika

Doom Eternal sistem gereksinimleri neler? Doom Eternal kaç GB?

Doom Eternal sistem gereksinimleri neler? Doom Eternal kaç GB?
Son Güncelleme: 08.08.2022 11:30

Bethesda Softworks'un yayıncılığını üstlendiği aksiyon FPS oyunu Doom Eternal'ın sistem gereksinimleri oyuncular tarafından merak ediliyor. Müzikleriyle ve içerdiği vahşet ile oyuncuları kendine çeken Doom Eternal sistem gereksinimleri neler? Doom Eternal kaç GB?

Id Software'in geliştirdiği Doom Eternal, cehennem orduları dünyayı istila etti. Tek oyunculu macerada Slayer olarak boyutlararası şeytan avına çıkarak insanlığı kurtaracağınız oyun Doom Eternal sistem gereksinimleri neler? Doom Eternal kaç GB?

DOOM ETERNAL SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Doom Eternal'ı minimum grafiklerde oynayabilmek için Intel Core i5 veya AMD Ryzen 3 işlemci, NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ve 8 GB RAM gerekiyor.

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DOOM ETERNAL MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

  • İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7
  • İşlemci: Intel Core i5 veya AMD Ryzen 33.1 GHz
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050Tiveya AMD Radeon R9 280
  • Depolama: 80 GB kullanılabilir alan

DOOM ETERNAL ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

  • İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10
  • İşlemci: Intel Core i7-6700K veya AMD Ryzen 7 1800X
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 veya AMD RX 480
  • Depolama: 80 GB kullanılabilir alan

Doom Eternal Kaç GB?

Doom Eternal'ı oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil bilgisayarınızda 80 GB boş depolama alanı gerekmektedir.

Advanced Micro Devices, Intel, Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Gamegar Doom Eternal sistem gereksinimleri neler? Doom Eternal kaç GB? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Doom Eternal sistem gereksinimleri neler? Doom Eternal kaç GB? - Son Dakika
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