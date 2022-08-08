Id Software'in geliştirdiği Doom Eternal, cehennem orduları dünyayı istila etti. Tek oyunculu macerada Slayer olarak boyutlararası şeytan avına çıkarak insanlığı kurtaracağınız oyun Doom Eternal sistem gereksinimleri neler? Doom Eternal kaç GB?

DOOM ETERNAL SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Doom Eternal'ı minimum grafiklerde oynayabilmek için Intel Core i5 veya AMD Ryzen 3 işlemci, NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ve 8 GB RAM gerekiyor.

DOOM ETERNAL MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7

İşlemci: Intel Core i5 veya AMD Ryzen 33.1 GHz

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050Tiveya AMD Radeon R9 280

Depolama: 80 GB kullanılabilir alan

DOOM ETERNAL ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10

İşlemci: Intel Core i7-6700K veya AMD Ryzen 7 1800X

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 veya AMD RX 480

Depolama: 80 GB kullanılabilir alan

Doom Eternal Kaç GB?

Doom Eternal'ı oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil bilgisayarınızda 80 GB boş depolama alanı gerekmektedir.