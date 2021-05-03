Dopamin Nedir ve Ne İşe Yarar? Dopamin Eksikliği Ne Gibi Sorunlar Oluşturur - Son Dakika

Dopamin Nedir ve Ne İşe Yarar? Dopamin Eksikliği Ne Gibi Sorunlar Oluşturur

03.05.2021 20:43
Dopamin Nedir ve Ne İşe Yarar? Dopamin Eksikliği Ne Gibi Sorunlar Oluşturur, System.String[]

Dopamin, bireyin duygusal yönlü tepkilerinin ve eylemlerinin kontrolünde de önemli bir rol üstlenmektedir.

Dopamin, bireyin duygusal yönlü tepkilerinin ve eylemlerinin kontrolünde de önemli bir rol üstlenmektedir. Bu bakımdan bireyin hem zihinsel hem de fiziksel sağlığının güç kazanmasında son derece özel bir yeri bulunur.

Dopamin Nedir ve Ne İşe Yarar?

Dopamin, nöron olarak adlandırılan beyin sinir hücreleri arasında gerçekleştirilen sinyal iletiminden sorumlu olan nörotransmitlerdir. Dopamin nöronları aktif durumda olduğunda çok az nöron tarafından salgılanır. Dopaminin salınımı konusunda görevli durumda olan VTA nöronları kimi zaman antidepresan kullanımı gibi bazı hallerde de daha aktif bir hale gelebilir.

İnsanlarda hafıza, depresyon, ruh hali, konsantrasyon, öğrenme, uyku düzeni ve motor kontrol gibi insan yaşamını doğrudan etkileyen çoğu beyin işlevleri, VTA tarafından yeterli dopamin salgılanmasına bağlı durumdadır. Dopaminin insan vücudundaki işlevleri saymakla bitmeyecek kadar çok olmaktadır. Neredeyse insan beynin bütün çalışmalarında belirleyici olan merkezi bir güç kaynağıdır. Bunun beraberinde bireyin eylemlerinin ve diğer insanlarla olan ilişkilerinin arkasında yatan ana faktördür.

İnsan beni tarafından kontrol edilen tüm insan hareketleri, beyinde bulunan bazal gangliya gözetiminde gelişim gösterir. Fakat bazal gangliyaların düzgün ve verimli bir biçimde çalışabilmesi için öncelikle komşu nöronlardan yeterli seviyede dopamin salgılanmasının gerekliliği söz konusudur. Yeterli dopamin seviyesinin bazal gangliyaya ulaşmaması halinde ise hareket kabiliyeti kısıtlanma, hareket koordinasyonunda bozuklukla karşılaşılabilir.

Dopaminin yüksek seviyede salgılanması ise vücudun gereksiz olan hareketler yapmasına sebep olabilir. Örneğin; halk arasında 'tik' olarak adlandırılan ve kontrol edilemeyen şekilde tekrarlayan hareketlerin temel sebebi dopaminin nöronlar tarafından çok aşırı miktarda salgılanıyor olmasıdır.

Dopaminin hafıza ve öğrenmeye etkisi oldukça önem taşımaktadır. Düşünme ve bellekle alakalı olan prefrontal korteks, genellikle dopamin ile ilişkili durumdadır. Prefrontal korteksteki dopaminin düzeyindeki küçük iniş çıkışlar dahi insan belleği doğrudan ve önemli düzeyde etkiler. Öğrenme süreçlerinin beraberinde, bilgilerin nasıl ve ne şekilde muhafaza edildiği üzerinde de dopaminin etkisi söz konusu durumdadır.

Dopaminin dikkat ve odaklanmaya etkisi de son derece büyük önem barındırır. Odaklanma ve dikkat üzerinde belirleyici bir rol üstlenen dopamin, bireyin kendisini belli bir konu veya nesneye odaklayabilmesini sağlayan optik sinirlere yanıt vererek çalışmaktadır.

Dopamin, bireye heyecan veren veya ani strese sebep olan durum ve olaylarla karşılaşılması durumunda yüksek seviyede salgılanır. Bundan dolayı aşırı düzeyde dopamin salgılanımı, bireyde stres, anksiyete ve gerginliği sorunlarının yaşanmasına sebep olabilir.

Dopaminin ruh haline önemli etkisi etkisi söz konusudur. Bireydeki zevk ve keyif hislerini açığa çıkaran bir kimyasal olma özelliği taşıyan dopamin, bireyin ruh hali üzerinde belirleyici rol üstlenir. Bazı olaylar sebebiyle bir bireyin neden keyif alırken bazılarından nefret ettiği, dopamin ile açıklanabilmektedir. Mutluluk molekülü olarak tabir edilen dopamin, serotonin ve norepinefrinle birlikte depresyonu tetikleyici bir etki yaratabilir.

Dopaminin uyku düzenine etkisi söz konusudur. Gündüzleri daha çok salgılanan dopamin, akşam geç saatlerde daha az düzeylerde salgılanır. Bundan dolayı kişinin geceleri uykusunun gelmesine sebep olur. Parkinson hastalarının her daim uykuya meyilli durumda olmalarının sebebi beyinleri tarafından dopaminin yetersiz düzeyde salgılanmasıdır. Dopaminin aşırı salgılandığı psikoz, nevroz ve şizofren hastalarında da uykuya eğilimi söz konusudur. Bunun sebebi ise yükselen dopamini düşürmek maksadı doğrultusunda kullandıkları antidepresan gibi ilaçlar olmaktadır.

Dopaminin yaratıcılık üzerindeki etkisi söz konusudur. Bu kapsamda yaratıcı insanlarda daha fazla düzeyde salgılanan bu dopamin, bu bireylerin farklı sorunları çözebilmelerini ve olaylar karşısında farklı bir bakış açısı geliştirebilmelerini sağlayan bir etki yaratır.

Dopamin Eksikliği Ne Gibi Sorunlar Oluşturur?

Vücutta önemli rolü bulunan dopamin eksikliği söz konusu olduğu durumlarda çeşitli sağlık problemleri ortaya çıkar. Bunlar şu şekilde listelenebilir:

Depresyon

Sosyal fobi ve Psikoz

- Parkinson hastalığı

Halüsinasyon görme

Uykusuzluk ve Anhedonia,

Reflü ve DEHB

Kilo kaybı ya da kilo alımı

Dikkat ve odaklanma güçlüğü

Titreme ve denge kaybı

Özfarkındalık eksikliği

Kas krampları, spazm ve kaslarda sertlik

Yemek yeme ve yutma güçlüğü

Endişe ve anksiyete

Yorgun ve halsiz hissetme

Umutsuzluk, intihar düşüncesi ve suçluluk hissi

Açıklanamayan üzüntü

Normalden daha yavaş hareket etmek

Dopamin Nedir ve Ne İşe Yarar? Dopamin Eksikliği Ne Gibi Sorunlar Oluşturur

Depresyon, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Dopamin Nedir ve Ne İşe Yarar? Dopamin Eksikliği Ne Gibi Sorunlar Oluşturur - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

Antalya'da feci kaza! Aracın içinde sıkışıp yanarak can verdiler Antalya'da feci kaza! Aracın içinde sıkışıp yanarak can verdiler Bacanaklar arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı Bacanaklar arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı 4 yıl önce dolarla burnunu sildiği görüntülerle viral olan sosyal medya fenomeni muhtar yaşamını kaybetti 4 yıl önce dolarla burnunu sildiği görüntülerle viral olan sosyal medya fenomeni muhtar yaşamını kaybetti Erzurumspor'da Ricardo Gomes, Fenerbahçe karşısında oyuna girmeyi reddetti Erzurumspor'da Ricardo Gomes, Fenerbahçe karşısında oyuna girmeyi reddetti Meteoroloji uyardı! Yarından itibaren sıcaklık düşüyor, yağmur geliyor Meteoroloji uyardı! Yarından itibaren sıcaklık düşüyor, yağmur geliyor Elmacık kemiği kırılan Salih Uçan'ın son hali sakatlığın boyutunu gözler önüne serdi Elmacık kemiği kırılan Salih Uçan'ın son hali sakatlığın boyutunu gözler önüne serdi Kısıtlamayı ihlal eden karı-koca ceza yiyince deliye döndü! Polise bağırarak bela okudular Kısıtlamayı ihlal eden karı-koca ceza yiyince deliye döndü! Polise bağırarak bela okudular Camide biber gazlı müdahaleye valilik el attı! Bir personel açığa alındı Camide biber gazlı müdahaleye valilik el attı! Bir personel açığa alındı
Emre Belözoğlu: Takımın iştahı tek kelimeyle mükemmel Emre Belözoğlu: Takımın iştahı tek kelimeyle mükemmel         
23:52
Yılmaz Vural canlı yayında çıldırdı! Futbolcularını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet etti Yılmaz Vural canlı yayında çıldırdı! Futbolcularını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet etti         
23:27
Afyonkarahisar'da panik devam ediyor! Enerji santralindeki yangın 80 bin metrekarelik alana yayıldı Afyonkarahisar'da panik devam ediyor! Enerji santralindeki yangın 80 bin metrekarelik alana yayıldı         
23:11
Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: 17 Mayıs itibarıyla vaka sayıları 5 binin altına inecek Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: 17 Mayıs itibarıyla vaka sayıları 5 binin altına inecek         
22:34
Sahte hesapla bakanları hedef alan eski savcı, mesai saatlerinde gizli telefonla paylaşım yapmış Sahte hesapla bakanları hedef alan eski savcı, mesai saatlerinde gizli telefonla paylaşım yapmış         
22:02
Sakın otomobilin içinde unutmayın! İşte aracında pet şişe bırakan mühendisin başına gelenler Sakın otomobilin içinde unutmayın! İşte aracında pet şişe bırakan mühendisin başına gelenler         
21:44
İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması: Karşıyız, yapılmasına engel olacağız İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması: Karşıyız, yapılmasına engel olacağız         
20:36
Biri Bizi Gözetliyor'un 06 Alper'inden acı haber! Koronavirüse yenik düştü Biri Bizi Gözetliyor'un 06 Alper'inden acı haber! Koronavirüse yenik düştü         
18:01
Tenha plajda çırılçıplak denize giren turist pes dedirtti Tenha plajda çırılçıplak denize giren turist pes dedirtti         
16:38
Oyuncu Can Yaman, başka adamla öpüşürken yakalanan sevgilisini affetti Oyuncu Can Yaman, başka adamla öpüşürken yakalanan sevgilisini affetti         
15:58
Aleyna Tilki'nin annesi Aleyna Tilki'nin annesi "Kendime çok güveniyorum" deyip kolunu öptü         
15:33
Fransız komedyen Dieudonne M'bala, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup göndererek siyasi sığınma talebinde bulundu Fransız komedyen Dieudonne M'bala, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup göndererek siyasi sığınma talebinde bulundu         
15:11
5 milyar liralık destek paketine başvurular başladı! 3 yıl geri ödemesiz 75 bin liraya kadar kredi verilecek 5 milyar liralık destek paketine başvurular başladı! 3 yıl geri ödemesiz 75 bin liraya kadar kredi verilecek         
14:54
Dünya diken üstünde! Bakanın küfürlü paylaşımı iki ülkeyi karşı karşıya getirdi Dünya diken üstünde! Bakanın küfürlü paylaşımı iki ülkeyi karşı karşıya getirdi         
13:16
Maske uyarısı yapan kadın polise ahlaksız teklifte bulunan turist gözaltına alındı Maske uyarısı yapan kadın polise ahlaksız teklifte bulunan turist gözaltına alındı         
12:51
İrem Derici'den şaşırtan 'bekaret' çıkışı! Camdaki Kız dizisine atıfta bulundu İrem Derici'den şaşırtan 'bekaret' çıkışı! Camdaki Kız dizisine atıfta bulundu         
12:01
Kime oy verecek? İktidar ve muhalefetin peş peşe ziyaret ettiği Mahruze Keleş, tercihini yaptı Kime oy verecek? İktidar ve muhalefetin peş peşe ziyaret ettiği Mahruze Keleş, tercihini yaptı         
09:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2021 00:05:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Dopamin Nedir ve Ne İşe Yarar? Dopamin Eksikliği Ne Gibi Sorunlar Oluşturur - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement