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Doping Hafıza, Global Enterpreneurship Programme'a kabul edildi - Son Dakika

Doping Hafıza, Global Enterpreneurship Programme'a kabul edildi

07.12.2021 12:45
Doping Hafıza, Global Enterpreneurship Programme'a kabul edildi

İngiltere'de İçişleri Bakanlığının desteklediği Global Enterpreneurship Programme, Doping Hafıza'yı yakın takibe aldı.

İngiltere'de İçişleri Bakanlığının desteklediği Global Enterpreneurship Programme, Doping Hafıza'yı yakın takibe aldı.

Doping Hafıza'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en büyük online eğitim platformu olarak yapılanan Doping Hafıza, akademik ve teknolojik anlamda inovatif AR-GE çalışmalarıyla öne çıkıyor.

Şirket, Türkiye'de ilk kez kullanılan yapay zeka destekli akıllı test paneli, akıl haritaları, infografikler, rehberlik videoları, velilere özel hazırlanan Gelişim Bilgilendirme Sistemi, soruları videolu çözen Çözücü uygulaması, Şimdi Anladım, Reflekslerle Matematik, Serüvenlerle Fen Bilimleri ve Tarih Yolculuğu gibi oyun formatında geliştirilen inovatif eğitim ve konsept derslerle online eğitim sektöründe "hayata değer katan bir teknoloji şirketi" olma vizyonuyla ilerliyor.

Bu misyonun bir yansıması olarak eylül ayı sonunda Londra şubesini hayata geçiren Doping Hafıza, global arenaya bu şehirden açılacak. Global büyüme stratejileri kapsamında kurulan özel bir ekiple farklı projelere imza atılıyor. Doping Hafıza'nın Londra şubesi, İngiltere hükümeti İçişleri Bakanlığının da dikkatini çekti.

İngiltere'de faaliyet gösteren şirketleri yakın markaja alan ve büyüme potansiyeline sahip olduklarına inandıkları girişimleri destekleyen İngiltere hükümeti İçişleri Bakanlığı, Doping Hafıza'yı, sadece İngiltere'nin değil, dünyanın da en prestijli girişimcilik programları arasında yer alan Global Enterpreneurship Programme'a davet etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doping Hafıza Global Büyüme Direktörü Gökhan Çelebi, İngiltere Hükümeti İçişleri Bakanlığının resmi olarak desteklediği Global Entrepreneurship Programme'ın 10 yılı aşkın süredir devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Kendi coğrafyasında önemli başarı kazanan, küresel ölçekte hızlı büyüme potansiyeline sahip, vizyoner bir bakış açısıyla ilerleyen ve büyüme hedefleri doğrultusunda İngiltere'de şirket kurmuş kurumların davet edildiği bu programın en önemli misyonu; potansiyel değeri 1 milyar doların üzerine çıkarak unicorn olabilecek şirketlerin, orta ve uzun vadede İngiltere'den çıkmasını sağlamak. Doping Hafıza, bu program ile global hedeflerine çok daha emin adımlarla ilerleyecek."

Araştırma Geliştirme, Yapay Zeka, Türkiye, England, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doping Hafıza, Global Enterpreneurship Programme'a kabul edildi - Son Dakika


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