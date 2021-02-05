Doping kurallarını ihlal eden eski Barcelona'lı Andre Onana, 12 ay men cezası aldı

Fidye için kaçırılan Katarlı iş insanı ile arkadaşı operasyonla kurtarıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı "terörist" polemiğine Akşener de dahil oldu

Yasaklı madde kullandığı ortaya çıkan Ajax'lı kaleci Andre Onana'nın cezası belli oldu.

UEFA Disiplin Kurulu, 24 yaşındaki kaleciye 12 ay süreyle futboldan men etti. 30 Ekim'de yapılan kontrol sırasında 24 yaşındaki kalecinin idrarında Furosemide ilacı tespit edilmişti.

Bu gelişmenin ardından CAS'a başvuracağını ve karara itiraz edeceğini duyurdu.

BU SEZON 26 MAÇA ÇIKTI

2015 yılında Barcelona 19 Yaş Altı takımından Ajax'a dahil olan Andre Onana, Hollanda ekibinin bu sezon Hollanda Ligi ve Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 26 maçta kalesini korudu.