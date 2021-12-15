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"Doping Teknoloji Tırı" Baskil'de - Son Dakika

"Doping Teknoloji Tırı" Baskil'de

15.12.2021 16:29
"Doping Teknoloji Tırı" Baskil'de

Türkiye turuna çıkan "Doping Teknoloji Tırı" Elazığ'ın Baskil ilçesine ulaştı.

Türkiye turuna çıkan "Doping Teknoloji Tırı" Elazığ'ın Baskil ilçesine ulaştı.

10 Ekim'de Adıyaman'dan yol çıkan ve Baskil'e gelen tırda çocuklar robotlardan VR gözlüklere, 3D yazıcılardan drona kadar pek çok ileri teknolojiyi görme fırsatı buldu.

Sosyal mesafe kuralları doğrultusunda Doping Teknoloji Tırı'na alınan çocuklar, birbirinden farklı teknolojik gelişme hakkında bilgi sahibi oldu.

Uzmanlar tırı ziyaret eden çocuklara bilgi verdi.

Doping Teknoloji Tırı Genel Koordinatörü Şenol Dalkılıç, çocukların hayal dünyasını geliştirmek istediklerini söyledi.

Bunun için yola çıktıklarını ifade eden Dalkılıç, bu kapsamda pek çok teknolojiyi bilimsel yönleriyle izah ederek tıra dahil ettiklerini belirtti.

Dalkılıç, "En önemli amacımız; buradaki çocuklarımızın hayal dünyalarını genişletmek ve onlara yeni umutlar aşılamak." dedi.

Doping Teknoloji Tırı Baskil'de

Adıyaman, Türkiye, Elazığ, Baskil, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Teknoloji 'Doping Teknoloji Tırı' Baskil'de - Son Dakika


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